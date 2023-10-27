EA之路何去何存 - 页 3 1234567 新评论 65j55 2018.10.15 18:02 #21 m没有完美EA [删除] 2018.11.03 14:06 #22 那我就是前辈的前辈 ：） Guo Zheng Feng 2018.11.11 18:45 #23 EA这块，信息确实不大对称。 新入行的，垃圾EA高价买，买来赔本，赔到怕。到后面都不敢随便用EA。要用，都找人写做定写。 做EA的，根据长时间的沉淀，定做的EA，没人信没人卖。 我觉得最好的出路，除了放弃以外，还是拉几个熟客户，好好服侍好，就专心做好这几个客户就算了。 Zhiqiang Zhu 2019.01.25 14:15 #24 __Chenyao: 本人在EA自动化交易领域开荒两年 以下是成果 均为2010年至今的复盘记录，统一是通过tick 99%和90%的质量复盘 马丁就不多介绍 就正常网格类别的 bingo 美日 欧美 黄金 2010-今 盈利比都是1：3以上 没有上欧美 黄金的截图是因为之前测试的报表丢失了，如果要重新复盘需要大量时间 就只上了美日让大家参考 另一款的话8年盈利比1:2的样子 我不是来推销的，我是有点话想说 以下四款EA 经过考量只能用一款 那一款就是第二张图片的EA 但那一款EA实盘测试出现过很多问题，导致了历史回测依然赚钱，但实盘却没有赚钱 我想说 就算你战胜了过去，同时又战胜了未来 但有卵用，你战胜不了交易环境 战胜不了交易商 就算你这两者也可以战胜， 那你还得玩转MT4的交易机制，还得有一个得力的EA编写助手 一点做不好，你赚不到钱，小问题满天飞， 每天都在解决，什么时候是个头 打开搜索引擎 搜索外汇EA，漫天的骗子广告满天飞 打开QQ群，同样是各种套路的骗子 真正做EA量化的去哪了 有时真的想找个前辈聊一聊，但最后发现 自己就是前辈 同辈，我们曾经一样。我的自己一共两个EA，开发了两年，历史都是盈利的。而且都是99%ticket 用的是杜卡斯数据 现在终于一直挂着了。挂着又一边挂一边修改优化。又挂了一年多。三年多过去了，春夏秋冬，多少个不眠之夜，多少个 兴奋之夜，多少个惆怅无奈的夜晚，但这条路终究会走上岸的。同辈我们一起上岸吧。回头会看着很多后辈还在努力游啊游呢。 赚钱不容易的。一起加油吧！附图一张，自己的一个EA。不多说了。 ， deanhold 2019.01.29 03:00 #25 EA我测了不知道有多少个，自己也开发了几个，但是皆因稳定性而告终，现通过组建技术团队，能实现稳定盈利，但愿能帮助在EA生涯中摸索的伙伴们 小伙伴们 站内私信我吧 enbo lu 2019.02.10 14:10 #26 如果你想获取暴利，不要做外汇，不要用ea lalaaaado 2019.02.11 12:10 #27 deanhold: EA我测了不知道有多少个，自己也开发了几个，但是皆因稳定性而告终，现通过组建技术团队，能实现稳定盈利，但愿能帮助在EA生涯中摸索的伙伴们 小伙伴们 站内私信我吧我想问你 怎么联系你 wwrt55 2019.03.15 10:21 #28 EA我有一個用了幾年，這個是我從我用EA以來最好用的一個 liuliu88 2019.03.15 16:29 #29 Zhiqiang Zhu: 最垃圾的测试就是 买地球的点差 恨不得点差是0吧， 又是1点差 ………………………………………… 10点差是不是直接亏成狗 Zhiqiang Zhu 2019.03.15 16:45 #30 liuliu88: 最垃圾的测试就是 买地球的点差 恨不得点差是0吧， 又是1点差 ………………………………………… 10点差是不是直接亏成狗 有些人就是不懂装懂，装逼还讲究格调。虚心学习，脚踏实地一点吧。自己研究一下，头皮类的交易系统再来这里发言。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
EA这块，信息确实不大对称。
新入行的，垃圾EA高价买，买来赔本，赔到怕。到后面都不敢随便用EA。要用，都找人写做定写。
做EA的，根据长时间的沉淀，定做的EA，没人信没人卖。
我觉得最好的出路，除了放弃以外，还是拉几个熟客户，好好服侍好，就专心做好这几个客户就算了。
本人在EA自动化交易领域开荒两年 以下是成果 均为2010年至今的复盘记录，统一是通过tick 99%和90%的质量复盘
马丁就不多介绍 就正常网格类别的
bingo 美日 欧美 黄金 2010-今 盈利比都是1：3以上 没有上欧美 黄金的截图是因为之前测试的报表丢失了，如果要重新复盘需要大量时间 就只上了美日让大家参考
另一款的话8年盈利比1:2的样子
我不是来推销的，我是有点话想说
以下四款EA 经过考量只能用一款 那一款就是第二张图片的EA
但那一款EA实盘测试出现过很多问题，导致了历史回测依然赚钱，但实盘却没有赚钱
我想说 就算你战胜了过去，同时又战胜了未来 但有卵用，你战胜不了交易环境
战胜不了交易商 就算你这两者也可以战胜， 那你还得玩转MT4的交易机制，还得有一个得力的EA编写助手
一点做不好，你赚不到钱，小问题满天飞， 每天都在解决，什么时候是个头
打开搜索引擎 搜索外汇EA，漫天的骗子广告满天飞
打开QQ群，同样是各种套路的骗子
真正做EA量化的去哪了 有时真的想找个前辈聊一聊，但最后发现 自己就是前辈
同辈，我们曾经一样。我的自己一共两个EA，开发了两年，历史都是盈利的。而且都是99%ticket 用的是杜卡斯数据
现在终于一直挂着了。挂着又一边挂一边修改优化。又挂了一年多。三年多过去了，春夏秋冬，多少个不眠之夜，多少个
兴奋之夜，多少个惆怅无奈的夜晚，但这条路终究会走上岸的。同辈我们一起上岸吧。回头会看着很多后辈还在努力游啊游呢。
赚钱不容易的。一起加油吧！附图一张，自己的一个EA。不多说了。
，
EA我测了不知道有多少个，自己也开发了几个，但是皆因稳定性而告终，现通过组建技术团队，能实现稳定盈利，但愿能帮助在EA生涯中摸索的伙伴们
小伙伴们 站内私信我吧
最垃圾的测试就是 买地球的点差 恨不得点差是0吧，
又是1点差 …………………………………………
10点差是不是直接亏成狗
有些人就是不懂装懂，装逼还讲究格调。虚心学习，脚踏实地一点吧。自己研究一下，头皮类的交易系统再来这里发言。