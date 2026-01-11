文章 "如何创建任意复杂度的图形面板" - 页 14 1...789101112131415 新评论 Frieder Kauber 2024.01.08 17:03 #131 Seyedmasoud Hashemi #:您好，感谢您的精彩教程我想自己做一个，在我的面板中，点击一个按钮，另一个按钮应该是禁用和隐藏的，当我点击隐藏按钮的区域时，它就会隐藏，但仍然可以工作我把我的代码放在这里，如果您能帮助我，那就太好了指标：类： 嘿，我只想问问你是否解决了这个问题。我试了很久，想制作一个带有隐藏对象的面板，但当我最小化面板并将其还原时，所有的隐藏对象都是可见和活动的。 Anton Iaroshenko 2024.02.10 12:49 #132 CAppDialog 类有 问题。 所有新图表至少使用一次后，CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 属性就会变为 false。 如何在默认情况下返回 true？ Sunriser 2026.01.08 09:55 #133 笔记本显示器并不大，但像素密度很高。有没有办法影响自定义面板控件的微小尺寸？ lynxntech 2026.01.08 10:15 #134 Sunriser #: 笔记本显示器并不大，但像素密度很高。有没有办法影响自定义面板控件的微小尺寸？ 偏离图表尺寸 Sunriser 2026.01.08 11:45 #135 lynxntech #: 图形大小的偏移 能否请您再详细说明一下您在说什么？ lynxntech 2026.01.08 11:49 #136 Sunriser #: 能否请您再详细说明一下我们在讨论什么？ 我没有例子，但我看过人工智能的代码，可以从那里找到函数的例子。 Vasiliy Pushkaryov 2026.01.08 15:18 #137 Sunriser #:笔记本显示器并不大，但像素密度很高。有没有办法影响自定义面板控件的微小尺寸？这篇文章 回答了一个不同的问题，但与你的问题有关，屏幕上显示了面板页眉的尺寸。也请看下一篇文章，那里的标题是通过编程展开的。也许它能提供一些线索。 lynxntech 2026.01.08 16:33 #138 https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935 评论中的图片只能通过 vpn????? 在 opera 和 edge 中打开，而不能就这样打开，只能打开一个框架 Sunriser 2026.01.08 16:45 #139 lynxntech #:https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935评论中的图片只能通过 vpn????? 在 opera 和 edge 中打开，不能像这样打开，只能打开一个框架 确实如此）））有趣的事情。显然，我在写留言时打开了 vpn，结果图片被转到了有问题的服务器上。 为了方便起见，我将再次上传，同时将图片大小缩小 2 倍： Stanislav Korotky 2026.01.11 12:24 #140 Sunriser #:确实如此））））有趣的事情。很显然，我在写信息时打开了 vpn，结果图片被转到了某个有问题的服务器上。为了方便起见，我将再次上传，同时将图片大小缩小 2 倍： 请参阅文件/MQL5/Include/Controls/Defines.mqh- 那里的所有常量都定义为像素（！），因此当您更改 DPI 时，一切都会 "浮动"。如果您想快速解决这个问题，您需要在代码中重新定义所有这些常量。 1...789101112131415 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
您好，感谢您的精彩教程
我想自己做一个，在我的面板中，点击一个按钮，另一个按钮应该是禁用和隐藏的，当我点击隐藏按钮的区域时，它就会隐藏，但仍然可以工作
我把我的代码放在这里，如果您能帮助我，那就太好了
指标：
类：
CAppDialog 类有 问题。
所有新图表至少使用一次后，CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 属性就会变为 false。
如何在默认情况下返回 true？
笔记本显示器并不大，但像素密度很高。有没有办法影响自定义面板控件的微小尺寸？
图形大小的偏移
能否请您再详细说明一下我们在讨论什么？
评论中的图片只能通过 vpn????? 在 opera 和 edge 中打开，而不能就这样打开，只能打开一个框架
确实如此）））有趣的事情。显然，我在写留言时打开了 vpn，结果图片被转到了有问题的服务器上。
为了方便起见，我将再次上传，同时将图片大小缩小 2 倍：
