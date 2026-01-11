文章 "如何创建任意复杂度的图形面板" - 页 14

Seyedmasoud Hashemi #:

您好，感谢您的精彩教程

我想自己做一个，在我的面板中，点击一个按钮，另一个按钮应该是禁用和隐藏的，当我点击隐藏按钮的区域时，它就会隐藏，但仍然可以工作

我把我的代码放在这里，如果您能帮助我，那就太好了

指标：

类：

嘿，我只想问问你是否解决了这个问题。我试了很久，想制作一个带有隐藏对象的面板，但当我最小化面板并将其还原时，所有的隐藏对象都是可见和活动的。
 

CAppDialog 类有 问题。

所有新图表至少使用一次后，CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 属性就会变为 false。

如何在默认情况下返回 true？

 

笔记本显示器并不大，但像素密度很高。有没有办法影响自定义面板控件的微小尺寸？


 
Sunriser #:
笔记本显示器并不大，但像素密度很高。有没有办法影响自定义面板控件的微小尺寸？
偏离图表尺寸
 
lynxntech #:
图形大小的偏移
能否请您再详细说明一下您在说什么？
 
Sunriser #:
能否请您再详细说明一下我们在讨论什么？
我没有例子，但我看过人工智能的代码，可以从那里找到函数的例子。
 
Sunriser #:

笔记本显示器并不大，但像素密度很高。有没有办法影响自定义面板控件的微小尺寸？


这篇文章 回答了一个不同的问题，但与你的问题有关，屏幕上显示了面板页眉的尺寸。也请看下一篇文章，那里的标题是通过编程展开的。也许它能提供一些线索。
 

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


评论中的图片只能通过 vpn????? 在 opera 和 edge 中打开，而不能就这样打开，只能打开一个框架

 
lynxntech #:

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


评论中的图片只能通过 vpn????? 在 opera 和 edge 中打开，不能像这样打开，只能打开一个框架

确实如此）））有趣的事情。显然，我在写留言时打开了 vpn，结果图片被转到了有问题的服务器上。

为了方便起见，我将再次上传，同时将图片大小缩小 2 倍：


 
Sunriser #:

确实如此））））有趣的事情。很显然，我在写信息时打开了 vpn，结果图片被转到了某个有问题的服务器上。

为了方便起见，我将再次上传，同时将图片大小缩小 2 倍：


请参阅文件/MQL5/Include/Controls/Defines.mqh- 那里的所有常量都定义为像素（！），因此当您更改 DPI 时，一切都会 "浮动"。如果您想快速解决这个问题，您需要在代码中重新定义所有这些常量。
