推荐自己的免费信号，顺便说说业余做外汇的心得。
坚决看好A股突破3300小牛市到来，CHINA50加仓，出掉变动大一些的欧元，准备中线把人民币和A50股指拿在手上。
A50早上突破没有成功，可能要陷入一段时间的盘整，但有一点可以肯定12000点是坚实的支撑位，继续观察大盘动态。
上证50没有继续往上拉，反而出现一波回调，我的止损位没问题，仓位不该加到2手，大盘若继续下跌，要减仓，先活来下来才是最重要的。
上证大涨，A50不怎么涨，我完全看不懂啊。。。。。。。
上证涨了一点，A50终于拉起来了，继续持有，个人觉得，收货的季节要来了，让利润奔跑起来。毕竟自己放弃了这几天人民币那么好的行情，我要从A50上找回来。
模拟账户，手动交易的吧？还需要时间才能看得出来
Bing Liu:
恩，这个当然。
A50出了一手，仓位真的太大了，如果正常，我一般是一次开0.1手，这个真没办法，继续持有，这是一个有效突破。
人民币不会再有这种好的升值行情了，在6.4位置肯定有一波盘整，近期就把这三单拿在手上，不再多开新单子，后面看好加元，欧元，英镑，日元。
原来的帖子，我觉得说的太乱了，所以新开了一贴，老帖子在这里：https://www.mql5.com/zh/forum/213186 。
我现在重新整理下思路，有空的时候就写点东西，如果对你有启发，有点帮助，我很荣幸，如果你觉得无聊，就当我自说自话吧。