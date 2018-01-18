推荐自己的免费信号，顺便说说业余做外汇的心得。 - 页 2

我最不明智的地方就在于多开了一手的A50，使得自己可能看对行情，但也会出现挣不到钱的局面，现在亏损出了一手，仓位已经到合理的地步了，这块肉我一定要吃到。

 
把原来跟单的账号重新入了金，看看半年之后的自己如何应对现在外汇的行情，我觉得自己比以前成长太多了。
 

卖家开通，用了半年时间，我简直吐血。

 

上证综指今天下破了颈线，会迎来一波大的调整，个人觉得，不能再拿在手上，否则面临爆仓的风险。这次对我真的是一个教训，一个大的亏损会让你之前的努力全部附之东流，切记，仓位的控制。

 

这段时间美元指数盘整，没什么好的行情。

 
美元盘整往上走，个人觉得，很可能要筑底了，暂时观望。

 

晚上睡不着，最近开始研究EA。

 

美元开始企稳，做空已经不适合了，做多就轻仓，如果行情有变化可以快速走人。

 

休息了一段时间，新开了三个美分账号，最近打算把丁圣元的《投资正途》重新看一遍，其实我相信大道至简，做交易其实没那么复杂。

 

对于做趋势的同学，我觉得mql5的经济日历是个好东西，以我做的黄金为例，我们通过cftc持仓可以看见主力的走向。


