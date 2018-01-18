推荐自己的免费信号，顺便说说业余做外汇的心得。 - 页 2 123 新评论 Hong Jian Li 2017.09.09 03:54 #11 我最不明智的地方就在于多开了一手的A50，使得自己可能看对行情，但也会出现挣不到钱的局面，现在亏损出了一手，仓位已经到合理的地步了，这块肉我一定要吃到。 Hong Jian Li 2017.09.13 06:31 #12 把原来跟单的账号重新入了金，看看半年之后的自己如何应对现在外汇的行情，我觉得自己比以前成长太多了。 Hong Jian Li 2017.09.14 12:56 #13 卖家开通，用了半年时间，我简直吐血。 Hong Jian Li 2017.09.15 10:29 #14 上证综指今天下破了颈线，会迎来一波大的调整，个人觉得，不能再拿在手上，否则面临爆仓的风险。这次对我真的是一个教训，一个大的亏损会让你之前的努力全部附之东流，切记，仓位的控制。 Hong Jian Li 2017.09.20 12:47 #15 这段时间美元指数盘整，没什么好的行情。 Hong Jian Li 2017.09.27 18:14 #16 Hong Jian Li: 这段时间美元指数盘整，没什么好的行情。美元盘整往上走，个人觉得，很可能要筑底了，暂时观望。 Hong Jian Li 2017.10.03 19:23 #17 晚上睡不着，最近开始研究EA。 Hong Jian Li 2017.10.06 08:41 #18 美元开始企稳，做空已经不适合了，做多就轻仓，如果行情有变化可以快速走人。 Hong Jian Li 2017.12.12 12:26 #19 休息了一段时间，新开了三个美分账号，最近打算把丁圣元的《投资正途》重新看一遍，其实我相信大道至简，做交易其实没那么复杂。 Hong Jian Li 2017.12.12 12:44 #20 对于做趋势的同学，我觉得mql5的经济日历是个好东西，以我做的黄金为例，我们通过cftc持仓可以看见主力的走向。 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我最不明智的地方就在于多开了一手的A50，使得自己可能看对行情，但也会出现挣不到钱的局面，现在亏损出了一手，仓位已经到合理的地步了，这块肉我一定要吃到。
卖家开通，用了半年时间，我简直吐血。
上证综指今天下破了颈线，会迎来一波大的调整，个人觉得，不能再拿在手上，否则面临爆仓的风险。这次对我真的是一个教训，一个大的亏损会让你之前的努力全部附之东流，切记，仓位的控制。
这段时间美元指数盘整，没什么好的行情。
美元盘整往上走，个人觉得，很可能要筑底了，暂时观望。
晚上睡不着，最近开始研究EA。
美元开始企稳，做空已经不适合了，做多就轻仓，如果行情有变化可以快速走人。
休息了一段时间，新开了三个美分账号，最近打算把丁圣元的《投资正途》重新看一遍，其实我相信大道至简，做交易其实没那么复杂。
对于做趋势的同学，我觉得mql5的经济日历是个好东西，以我做的黄金为例，我们通过cftc持仓可以看见主力的走向。