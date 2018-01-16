推荐自己的免费信号
如题，主要用来完善交易系统，本身就是把它当做业余爱好。
信号地址： https://www.mql5.com/zh/signals/323280
已经有小伙伴在跟单子了，详情请看我的描述。
自己顶一个，又多了一个小伙伴。
说下自己的经历，从3月份开始接触外汇，一路踩了很多的坑，最开始在老虎外汇入金，因为新手的原因，亏了好多钱，我记得很清楚的是有一次特朗普宣布向叙利亚打了几十颗导弹，然后那晚黄金猛涨了20美金，然后黄金根本就停不下来，一路往上走，我做空的单子浮亏从三位数增加到4位数，那时心情是绝望的，后面赶紧平仓，一单亏我好几千，把我从毕业开始积累两年的积蓄全部亏完，想想那时的自己真是太年轻了，对现在我的影响还有，那就是失去了本金，导致我今年下半年只能先安心上班，到明年再分一部分精力放到外汇上。
从6月份到7月份，陆续从蚂蚁借呗，微粒贷和小米贷款里弄了几万人民币放了进来跟单子，但是发现还是不行，一有浮亏的单子就心不安，虽然我自己会看盘，但拿不住单子，这对我是很致命的，因为没有给自己留余地。这里又给了我一个教训，那就是不要借钱来玩外汇，得给自己留余地，这样才能游刃有余。在这期间，遇到一个很好的斗鱼主播，教我如何用道氏理论，用趋势线和支撑/阻挡理论来分析行情，我自己也就陆陆续续的走上了正确的道路，但现在有个问题，那就是拿单子的时间问题。
不过，我也开始慢慢形成了自己的系统。我现在基本是看裸K来分析行情，首先分析美元指数，这相当于我们的大盘，之后找容易做的，比如欧元，用1小时图和4小时图来找买点，守趋势线和关键阻挡/支撑位来做单子，斗鱼那个主播他是做A股，我觉得外汇市场和国内的行情不一样(因为高杠杆的原因)，不能只用日线来找买点，需要级别小一点的。
说下我对市场信号的看法，我觉得mql5社区，真正好的信号，太少了，很多人是靠订阅费来挣钱的，而不是自己带着跟单的人在市场挣钱来挣钱的，所以为什么那么多韭菜。
我现在因为策略不成熟的原因，所以放个免费的信号出来帮助自己完善系统(不想再用真金白银区交学费了)，等系统成熟，再去克服自己心态的问题。
说下自己经历的问题：
1. 最普遍的一个问题就是止损问题，这是很多人越做越亏得一个最大的原因(第一阶段)。其实投机就是一个抛鱼饵的过程，每个人都希望这个鱼饵能钓一条大鱼上来，可是当我们抛出去的鱼饵被市场上的其他鱼给吃掉了，还不知道放弃这个鱼饵，那简直是蠢的可怕。如果不放弃这个鱼饵，那就会发生一个很可怕的事情，浮亏的单子会像滚雪球一样把之钱的利润和之后的利润全部吃掉，这就像埋了一个定时炸弹，炸掉的时候就是你末日到来的时候。
那如何解决这个问题呢，第一个，要跟着大趋势走，要知道我们买的是趋势，而不是价格，价格仅仅只是用来量化趋势程度用的，所以不用太纠结价格的问题。首先下单子一定要跟着大趋势走，这也是我不喜欢日内交易的原因(一天的涨跌不能反映趋势)，跟着大趋势走，有浮亏是不用怕的，等一等就浮盈了。第二个，当趋势回调跌破了重要的价格位置，我们走人就是了。
可以从我的图上看出来，我判断美元指数无力创新低，所以在这个地方止盈，也有可能留一两单等待突破创新高，反正获利减仓，市场拿我没办法，而如果不止盈，很可能会把利润反噬掉了，偷鸡不成蚀把米。
3. 如何分析大势，这个地方我是按照丁圣元写得《投资正途》来分析行情的，我也推荐大家认真看看这本书的第一部分，周易的东西我也不了解，但我觉得他说的也很有道理。总的来说趋势总是有三个过程，萌芽，发展，成熟。
1. 萌芽阶段其实就是上一个趋势的末端，新阶段的趋势还没走出来，旧趋势任然继续，就好像物理运动的惯性一样，这个时候新趋势埋下了种子。
我们以人民币为例：
这个阶段的特点就是波动小，庄家在里面好像刻意的压抑了价格变化一样，可是它总有一天要把行态走出来，标志就是那一根大阳柱，告诉人们，人民币的贬值阶段正式开始。
2. 发展阶段的特点就是有来有回，但是价格好像总有个东西拖着它在走，也就是常说的震荡向上，我们可以使用趋势线辅助操作，类似于下图这样。
这个阶段就是拉高一波，回调一波，也就是上面说的，有来有回，震荡向上，用趋势线来辅助操作是很有必要的。
3. 成熟阶段，这个时候没有什么大的回调，所有人都知道方向怎么走，一波波的往上拉。可是特点会很明显，时间短，几乎没有回调，趋势改变的时候变化幅度特别大。这是因为，庄家的账户浮盈很大，到了果实成熟的时候了，那么就应该落袋为安，于是那两根大阴线就告诉我们，持续几年的人民币贬值趋势结束了，后面可以看到，人民币陷入了半年的盘整，对于长线交易者来说，没有操作的机会。
总结来说，从萌芽阶段，发展阶段，成熟阶段，用趋势线来分析就会看到趋势线的角度越来越大，这是由人性决定的，因为人性是贪婪的，当大家获利之后，会加仓，同时股价的趋势会越来越明显，吸引越来越多的人进入这个市场，于是趋势就和雪球一样，越滚越大，这就是为何回调突破重要价格位之后马上走人的原因，趋势只会加速度进行，不止损，到后面浮亏得只会越来越大。
减仓，最近不再开新单子，这种行情完全看不懂。
路过看看，，，，
