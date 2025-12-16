指标: 三屏Elder箭头 新评论 Automated-Trading 2014.02.11 07:15 三屏Elder箭头:一个箭头形式的指标，基于Elder交易系统。作者： sigma7i UKCM-AN 2015.03.18 17:10 #1 指示器未加载！ carich1965 2021.11.25 17:17 #2 在 MT5 中不起作用 Herbert Informática 2022.06.20 23:04 #3 编译时出现错误。!10 个错误 ！ Vinicius Pereira De Oliveira 2022.06.20 23:19 #4 Herbert Informática #: 编译时出现错误。!10 个错误！ 晚上好！ 如果您想看看，俄罗斯地区的这个程序 不会出现编译错误... Three Screen Elder Arrows www.mql5.com Индикатор в виде стрелочек на основе торговой системы Элдера. Artem Konkov 2024.09.04 10:45 #5 该指标不提供任何信号。这种欺骗是为了什么？ R3forex 2025.12.16 16:37 #6 无法编译，错误百出。 Ivan Butko 2025.12.16 16:47 #7 R3forex #: 无法编译，错误百出。 这是为 MT5 编写的。 Alexandr Saprykin 2025.12.16 16:49 #8 R3forex #: 无法编译，错误百出。 不对。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
三屏Elder箭头:
一个箭头形式的指标，基于Elder交易系统。
作者： sigma7i