指标: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
非常感谢你们的辛勤工作我一直在寻找 MT5 !!!! 下的随机指标信号！
再次感谢您:)
我想知道如何改变价格柱状图中指标箭头缩进的大小？
箭头离蜡烛图太近了：
在行中：
Range=AvgRange/10;
十缩小！例如
Range=AvgRange/3;
GODZILLA:非常感谢
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:
该指标产生买卖信号，并在跨越Stochastic Oscillato指标的超买超卖水平线时发出警告。
作者： Nikolay Kositsin