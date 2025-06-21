指标: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:

该指标产生买卖信号，并在跨越Stochastic Oscillato指标的超买超卖水平线时发出警告。

Stochastic_Cross_Alert

作者： Nikolay Kositsin

 

非常感谢你们的辛勤工作我一直在寻找 MT5 !!!! 下的随机指标信号！

再次感谢您:)

 

我想知道如何改变价格柱状图中指标箭头缩进的大小？

箭头离蜡烛图太近了：

 
在行中：

 Range=AvgRange/10;

十缩小！例如

 Range=AvgRange/3;
 
GODZILLA:

排成一行：

减少十个！例如：

非常感谢
 
您好。有没有可能增加向智能手机推送通知的 功能？
 

由于某种原因，我没有 "确定 "按钮 。如何在图表上 安装该指标

随机

