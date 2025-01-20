EA: 10 点值 EURUSD 新评论 Automated-Trading 2017.02.07 12:25 10 点值 EURUSD:当突破前一天的最高价和最低价时, 智能交易系统进行交易。作者： Vladimir Karputov kuper989 2018.03.30 14:04 #1 如何将此智能交易系统转换为Master mql5 的库格式？为了能够创建一个类似的智能交易系统，但要有额外的信号。 Vladimir Karputov 2018.03.30 14:07 #2 kuper989: 如何将此智能交易系统转换为Master mql5 的库格式？要创建一个类似的 EA，但有额外的信号。不能。 Feniks1961 2025.01.19 20:39 #3 EA 无法编译。 MrBrooklin 2025.01.20 07:23 #4 Feniks1961 #: Expert Advisor 无法编译。 不要误导他人。一切编译正常。下面附上截图。 敬上，弗拉基米尔。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
10 点值 EURUSD:
当突破前一天的最高价和最低价时, 智能交易系统进行交易。
作者： Vladimir Karputov