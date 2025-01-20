EA: 10 点值 EURUSD

10 点值 EURUSD:

当突破前一天的最高价和最低价时, 智能交易系统进行交易。

作者： Vladimir Karputov

 
如何将此智能交易系统转换为Master mql5 的库格式？为了能够创建一个类似的智能交易系统，但要有额外的信号。
 
kuper989:
不能。

 
EA 无法编译。
 
Feniks1961 #:
Expert Advisor 无法编译。

不要误导他人。一切编译正常。下面附上截图。

敬上，弗拉基米尔。


