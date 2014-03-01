分析向左，预测向右 - 页 3 123 新评论 chunhua Zhao 2013.11.04 15:12 #21 AUDUSD澳美图表，我继续上传，下面是4小时，今天反弹了一天，晚上该歇歇了吧。 chunhua Zhao 2013.11.04 15:48 #22 从上图可以看出，它想走上周我们标号为① 的路线，今天上行测试TTc线的压力，预期稍微回落后，还将上攻，突破黄线。 从下面的震荡指标也可以看出，空头经过前期的三次进攻，价格新低但动能没有能够随之新低。 chunhua Zhao 2013.11.05 04:13 #23 昨晚竟然没有回落，这种碎步小阳还真不可小觑呀，犹如蚂蚁爬树，虽然慢。。。。 从目前的形势看，多空处于黄白两线交汇的狭窄地段，宜观望，究竟谁将胜出？待下回分解. chunhua Zhao 2013.11.05 15:07 #24 澳美今天白天如前面我们预期，回落后上攻黄线，能否突破黄线就看今晚，下面是4小时图 chunhua Zhao 2013.11.05 15:18 #25 在澳美5分钟的图表上发生一个有趣的现象，震荡指标的一个小小的红柱 被柱线的下降趋势线压住，点击放大图片可以看的清楚。 chunhua Zhao 2013.11.07 02:51 #26 多空持续胶着，几十个小时后未能有效站稳黄线之上，多头反弹无力可见一般！小幅诱多之后翻身下行，预期c浪末段展开。。。 chunhua Zhao 2013.11.09 10:45 #27 趋势究竟能走多远，没人知道，除非你已经天人合一。 澳元，我们把它归类为商品货币，伴随着中国的崛起，对资源的渴求不会因为转型而止步。而美元欠债太多，不会傻到努力给债主大幅增值吧，所以，强势 终将是忽悠你对其信心的外强中干。 随着东方升起一颗冉冉的新星，可以预期 货币多元化的时代渐行渐近。 本贴该收尾了，送给有缘人一句话： 人世间条条路坎坷，谋富贵勇往莫退缩！ shaobin huang 2014.02.28 23:31 #28 好像很厉害的样子 enbo lu 2014.03.01 09:32 #29 hsbfmm: 好像很厉害的样子请不要灌水！ 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
AUDUSD澳美图表，我继续上传，下面是4小时，今天反弹了一天，晚上该歇歇了吧。
从上图可以看出，它想走上周我们标号为① 的路线，今天上行测试TTc线的压力，预期稍微回落后，还将上攻，突破黄线。
从下面的震荡指标也可以看出，空头经过前期的三次进攻，价格新低但动能没有能够随之新低。
昨晚竟然没有回落，这种碎步小阳还真不可小觑呀，犹如蚂蚁爬树，虽然慢。。。。
从目前的形势看，多空处于黄白两线交汇的狭窄地段，宜观望，究竟谁将胜出？待下回分解.
澳美今天白天如前面我们预期，回落后上攻黄线，能否突破黄线就看今晚，下面是4小时图
在澳美5分钟的图表上发生一个有趣的现象，震荡指标的一个小小的红柱 被柱线的下降趋势线压住，点击放大图片可以看的清楚。
多空持续胶着，几十个小时后未能有效站稳黄线之上，多头反弹无力可见一般！小幅诱多之后翻身下行，预期c浪末段展开。。。
趋势究竟能走多远，没人知道，除非你已经天人合一。
澳元，我们把它归类为商品货币，伴随着中国的崛起，对资源的渴求不会因为转型而止步。而美元欠债太多，不会傻到努力给债主大幅增值吧，所以，强势 终将是忽悠你对其信心的外强中干。 随着东方升起一颗冉冉的新星，可以预期 货币多元化的时代渐行渐近。
本贴该收尾了，送给有缘人一句话： 人世间条条路坎坷，谋富贵勇往莫退缩！
好像很厉害的样子
