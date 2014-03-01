分析向左，预测向右 123 新评论 chunhua Zhao 2013.10.29 06:50 事后诸葛亮--------谓技术分析向左！ 大多数书籍常言“技术分析”而不说“技术预测”，交易价格一旦形成就成了历史，无论什么样的技术或指标都是依据历史数据来分析，这就应了中国的一句俗话“事后诸葛亮”。任何预测都需要主观判断，也必定是主观的。人的主观能力是有局限性的，所以预测失误再正常不过。“万斛红尘只取一瓢饮”如果你能在分析现有数据时保持客观冷静，根据你的目标和需要，理智地判断当前数据，就非常不容易了。 指标，是借以技术分析的自动化工具，根据背后的逻辑和计算方法的不同，大多分为两类：一类是趋向指标；另一类是震荡指标，前者典型的就是“移动平均线”，后者如“RSI”等。趋向指标自身并不能预测趋势，它能很好的追随趋势就是一个好的趋向指标了，同样，如果震荡指标能够清楚地昭示趋势运行的内在动力，它就是一个好的震荡指标。 我用MQL5编写了这两类指标，往后试着分析并展示给大家。其中任何涉及走势方向的判断都是个人观点，据此入市风险自担。 chunhua Zhao 2013.10.29 07:16 #1 上图为AUDUSD货币对4小时图表，这张图我顺便把"RSI"指标也载入了，好和下方我编写的VSPD震荡指标有个比较。 可以看出，经过上周的强势上攻，并冲高回落后，这波下跌预期目标位在 0.92300一线。其中在0.94825位置可能有(2浪/b浪）小反弹出现。 图中 在周5早上价格冲击高点时，RSI指标正好触碰前期两高点所绘射线下方，同VSPD指标的bar柱线所绘射线正好对应，但bar清楚昭示了动能的向下。 chunhua Zhao 2013.10.29 08:46 #2 下面是 实时图 当前已进入价格与TTC的汇合阶段。 chunhua Zhao 2013.10.29 09:13 #3 在C浪里搏反弹是非常危险的，如果你有足够胆量冲浪搏击，下图是15分钟的图表，建议你在标号为【2】的下方设止损 ，可做非常小的级别，待趋势突破5分钟，或1分钟的黄线时做多。 chunhua Zhao 2013.10.29 09:18 #4 上传实时图片，我就是跟时间赛跑，下面是5分钟的： chunhua Zhao 2013.10.29 09:19 #5 上面的图表，都可以点击放大，看的清楚 chunhua Zhao 2013.10.29 14:03 #6 我们继续跟踪，不过 这里好冷，我是自演自看哪。 震荡了6个小时后，多头无力支撑，连5分钟的机会都没有，空军继续进发。。。。 chunhua Zhao 2013.10.29 14:07 #7 5分钟 TTC黄线继续向下 chunhua Zhao 2013.10.29 14:24 #8 如图所示：这波下跌的第二段攻击可能从0.962就已经开始了 。 chunhua Zhao 2013.10.29 15:32 #9 从动能看，有一个5分钟的逆向机会要出现， chunhua Zhao 2013.10.29 15:44 #10 就在我上传整理图片时，机会已经出现了，预期空间500点 ，我今晚不做逆势仓了，要睡觉...bye！ 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
事后诸葛亮--------谓技术分析向左！大多数书籍常言“技术分析”而不说“技术预测”，交易价格一旦形成就成了历史，无论什么样的技术或指标都是依据历史数据来分析，这就应了中国的一句俗话“事后诸葛亮”。任何预测都需要主观判断，也必定是主观的。人的主观能力是有局限性的，所以预测失误再正常不过。“万斛红尘只取一瓢饮”如果你能在分析现有数据时保持客观冷静，根据你的目标和需要，理智地判断当前数据，就非常不容易了。
我用MQL5编写了这两类指标，往后试着分析并展示给大家。其中任何涉及走势方向的判断都是个人观点，据此入市风险自担。