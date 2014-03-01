分析向左，预测向右

新评论
 

事后诸葛亮--------谓技术分析向左！

       大多数书籍常言“技术分析”而不说“技术预测”，交易价格一旦形成就成了历史，无论什么样的技术或指标都是依据历史数据来分析，这就应了中国的一句俗话“事后诸葛亮”。任何预测都需要主观判断，也必定是主观的。人的主观能力是有局限性的，所以预测失误再正常不过。“万斛红尘只取一瓢饮”如果你能在分析现有数据时保持客观冷静，根据你的目标和需要，理智地判断当前数据，就非常不容易了。     
      指标，是借以技术分析的自动化工具，根据背后的逻辑和计算方法的不同，大多分为两类：一类是趋向指标；另一类是震荡指标，前者典型的就是“移动平均线”，后者如“RSI”等。趋向指标自身并不能预测趋势，它能很好的追随趋势就是一个好的趋向指标了，同样，如果震荡指标能够清楚地昭示趋势运行的内在动力，它就是一个好的震荡指标。

    我用MQL5编写了这两类指标，往后试着分析并展示给大家。其中任何涉及走势方向的判断都是个人观点，据此入市风险自担。

 

audsud-h4

     上图为AUDUSD货币对4小时图表，这张图我顺便把"RSI"指标也载入了，好和下方我编写的VSPD震荡指标有个比较。

    可以看出，经过上周的强势上攻，并冲高回落后，这波下跌预期目标位在 0.92300一线。其中在0.94825位置可能有(2浪/b浪）小反弹出现。

 

 图中 在周5早上价格冲击高点时，RSI指标正好触碰前期两高点所绘射线下方，同VSPD指标的bar柱线所绘射线正好对应，但bar清楚昭示了动能的向下。

 

下面是   实时图  当前已进入价格与TTC的汇合阶段。

 

 

  在C浪里搏反弹是非常危险的，如果你有足够胆量冲浪搏击，下图是15分钟的图表，建议你在标号为【2】的下方设止损 ，可做非常小的级别，待趋势突破5分钟，或1分钟的黄线时做多。

audusd-m15 

 

上传实时图片，我就是跟时间赛跑，下面是5分钟的：

audusd-m5-cntyrone 

 
 上面的图表，都可以点击放大，看的清楚
 

 我们继续跟踪，不过 这里好冷，我是自演自看哪。

   audusd-m15-cntyrone 

 

    震荡了6个小时后，多头无力支撑，连5分钟的机会都没有，空军继续进发。。。。 

 

  5分钟 TTC黄线继续向下

  audusd-m5-cntyrone 

 

 如图所示：这波下跌的第二段攻击可能从0.962就已经开始了 。

audusd-h1-cntyrone 

 

从动能看，有一个5分钟的逆向机会要出现，

 audusd-m15-cntyrone 

 

就在我上传整理图片时，机会已经出现了，预期空间500点  ，我今晚不做逆势仓了，要睡觉...bye！

  audusd-h4-cntyrone 

123
新评论