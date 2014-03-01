分析向左，预测向右 - 页 2

  天亮了，澳美对还睡着呢，昨晚的逆势机会连5分钟黄线都没有突破，苗头一闪即过，跑的慢又拉你一刀，呵呵 ，下图是15分钟

audusd-m15-cntyrone

 

   从图中标号1-4可以看出，空头动能进攻力量的衰减。

 

       下图是5分钟，黄线还在缓缓下降

  audusd-m5-cntyrone 

 

    下图是澳美4小时图表，图中可以看出，价格已经和TTC线汇合，位置在0.94800一线

audusd-h4-cntyrone 

 

     5分钟黄线已经突破

   audusd-m5-cntyrone 

 

     

      反弹已经超过500点，从4小时图表看，预期在此震荡后，还有一波下跌 ，附图：澳美货币对AUDUSD H4

audusd-h4-cntyrone 

 

    昨晚走势符合预期，“多空通杀”说的就是这种大幅震荡，下图是澳美5分钟图；

 

  audusd-m5-cntyrone 

 

        下图是澳美4小时图，多头还在努力支撑，看样子还要抵抗一天，那就首选 标号1  

audusd-h4-cntyrone 

 

        该中文论坛的时间不是北京时间啊，我还以为半夜起来了。下图是AUDUSD15分钟图；

 

  audusd-m15-cntyrone 

 

   

     昨天多头果然抵抗了一天，天一抹黑，它也随着太阳下山了 ，下图是AUDUSD4小时图表；

audusd-h4-cntyrone 

 

      对于（c）段攻击有两种浪型：一种是三三（abc）一种是五三五（12345）。两者多数情况下都可以到达（a）段攻击的末端或者破掉  （见本贴1楼图表），另外一种 情况是走顺势平台时（c）段攻击可以不到（a）段的末端就折返.

 

      如果是第一种，走三三形式，那么首选是上楼的标号1，但破掉黄线后不创新高就下来；如果是第二种，走 535形式，折返后要创新高（1.0以上）。  （这两种我都是长期看多思维）

 

   从TTC线来看，已演变为观察黄线的运行状况，  对于长期多仓位，宜作出适当调整，视突破黄线后的运行状况再做决定，短期空仓位随时注意获利了结。

