分析向左，预测向右 - 页 2 123 新评论 chunhua Zhao 2013.10.30 00:25 #11 天亮了，澳美对还睡着呢，昨晚的逆势机会连5分钟黄线都没有突破，苗头一闪即过，跑的慢又拉你一刀，呵呵 ，下图是15分钟 从图中标号1-4可以看出，空头动能进攻力量的衰减。 chunhua Zhao 2013.10.30 00:31 #12 下图是5分钟，黄线还在缓缓下降 chunhua Zhao 2013.10.30 00:42 #13 下图是澳美4小时图表，图中可以看出，价格已经和TTC线汇合，位置在0.94800一线 chunhua Zhao 2013.10.30 06:57 #14 5分钟黄线已经突破 chunhua Zhao 2013.10.30 14:49 #15 反弹已经超过500点，从4小时图表看，预期在此震荡后，还有一波下跌 ，附图：澳美货币对AUDUSD H4 chunhua Zhao 2013.10.31 01:35 #16 昨晚走势符合预期，"多空通杀"说的就是这种大幅震荡，下图是澳美5分钟图； chunhua Zhao 2013.11.01 00:54 #17 下图是澳美4小时图，多头还在努力支撑，看样子还要抵抗一天，那就首选 标号1 chunhua Zhao 2013.11.01 01:36 #18 该中文论坛的时间不是北京时间啊，我还以为半夜起来了。下图是AUDUSD15分钟图； chunhua Zhao 2013.11.02 01:58 #19 昨天多头果然抵抗了一天，天一抹黑，它也随着太阳下山了 ，下图是AUDUSD4小时图表； chunhua Zhao 2013.11.03 02:36 #20 对于（c）段攻击有两种浪型：一种是三三（abc）一种是五三五（12345）。两者多数情况下都可以到达（a）段攻击的末端或者破掉 （见本贴1楼图表），另外一种 情况是走顺势平台时（c）段攻击可以不到（a）段的末端就折返. 如果是第一种，走三三形式，那么首选是上楼的标号1，但破掉黄线后不创新高就下来；如果是第二种，走 535形式，折返后要创新高（1.0以上）。 （这两种我都是长期看多思维） 从TTC线来看，已演变为观察黄线的运行状况， 对于长期多仓位，宜作出适当调整，视突破黄线后的运行状况再做决定，短期空仓位随时注意获利了结。
