布林带®指标（BB）和包络带指标类似。唯一的区别就是，包络带是按照离移动平均线的固定距离（%）绘制的，而布林带是按照一定的标准差距离绘制的。

你好，请问有人知道 Metatrader 中的布林线水平线是如何计算的吗？
我需要在 EA 中使用这些值，但我不知道如何获取它们。
下面打印的是标准配置。周期 20，偏移 2，偏移 0 应用于收盘价。

我设置了 +2（上白线）和 -2（下白线）的水平。

 
@Rodolfo Andrade #: 请问 Metatrader 如何计算布林线水平线？

"布林线 不过是简单移动平均线(SMA)，其计算公式为标准偏差 乘以比率（通常为 ±2.0）。

换句话说...

SMA ± StdDev * Rácio
额外水平的计算方法相同。
Bollinger Bands - Indicadores de tendência - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
O Indicador Técnico Bollinger Bands (BB) é semelhante ao Envelopes. A diferença entre eles consiste no fato de as fronteiras...
