指标: 布林带®
@Rodolfo Andrade #: 请问 Metatrader 如何计算布林线水平线？
"布林线 不过是简单移动平均线(SMA)，其计算公式为标准偏差 乘以比率（通常为 ±2.0）。
换句话说...
额外水平的计算方法相同。SMA ± StdDev * Rácio
作者： MetaQuotes Software Corp.