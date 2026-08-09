可视化交易设置（分步指南）



情景B：看跌突破（卖出）

检查金色线： 它必须 向上 交叉并突破 20 水平线。 （是的，即使在下跌趋势中它也会向上，因为下行动能正在增强！）



它必须 交叉并突破 水平线。 检查虚线： 红线（-KDI） 必须 向上 穿越并 突破蓝线（+KDI） 。



操作： 建立卖出 头寸。







情景C：获利了结（平仓）

观察黄金线： 您已持有头寸，且 黄金线 触及或上穿 80 水平线。



您已持有头寸，且 触及或上穿 水平线。 操作： 将止损位移至盈亏平衡点，设置紧跟的追踪止损，或平仓以锁定利润。



图2



专业提示： 若蓝线 和红线 在20水平线下方缠绕在一起，切勿进行交易。请等待两线明确分离且黄金线突破！

KCI Directional Matrix Logic for Expert Advisors (EAs) 若在EA中使用该指标，可应用以下交易规则：

买入入场逻辑（看涨）：

KDI_Plus上穿KDI_Minus（金叉）。

过滤条件：KCI_Main必须高于20水平（确认市场已脱离压缩/横盘区间）。





卖出入场逻辑（看跌）：

KDI Minus 向上穿越 KDI Plus（交叉）。

筛选条件：KCI_Main必须高于20水平。





平仓/止盈/追踪止损逻辑：

若 KCI_Main 达到 80 水平（极端趋势），EA 应激活紧跟止损或进行部分止盈，因为趋势动能已达峰值，且存在回调的可能。



不交易逻辑（横盘）：

若 KCI_Main 低于 20，EA 禁止开立新仓位，因为市场处于压缩区（能量较低）。

使用iCustom Call的EA代码示例



这是最优且推荐的方法。EA将调用位于Indicators文件夹中的KCI-Directional_X.ex5文件。 代码片段：

#property copyright "Copyright 2026, Ritz" #property version "1.00" int kci_handle; double KCI_Main[], KDI_Plus[], KDI_Minus[]; int OnInit () { kci_handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "KCI-Directional_X" , 9 , 30 , 1.5 ); if (kci_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to load the KCI-DX indicator." ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (KCI_Main, true ); ArraySetAsSeries (KDI_Plus, true ); ArraySetAsSeries (KDI_Minus, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (kci_handle, 0 , 0 , 2 , KCI_Main) <= 0 ) return ; if ( CopyBuffer (kci_handle, 1 , 0 , 2 , KDI_Plus) <= 0 ) return ; if ( CopyBuffer (kci_handle, 2 , 0 , 2 , KDI_Minus) <= 0 ) return ; bool isTrending = KCI_Main[ 1 ] > 20.0 ; bool buySignal = (KDI_Plus[ 1 ] > KDI_Minus[ 1 ]) && (KDI_Plus[ 2 ] <= KDI_Minus[ 2 ]); bool sellSignal = (KDI_Minus[ 1 ] > KDI_Plus[ 1 ]) && (KDI_Minus[ 2 ] <= KDI_Plus[ 2 ]); bool isExtreme = KCI_Main[ 1 ] >= 80.0 ; if (isTrending && buySignal) { Print ( "KCI-DX BUY signal detected." ); } else if (isTrending && sellSignal) { Print ( "KCI-DX SELL signal detected." ); } if (isExtreme) { Print ( "Extreme trend detected. Consider activating a trailing stop or managing existing positions." ); } }





包含嵌入式计算的EA代码示例（直接嵌入）（嵌入在EA的KCI-N Matrix引擎中）

此方法将您的数学算法直接集成到EA中，无需外部指标文件。由于Z-Score的计算需要历史数据，我们使用EA内部的特殊函数来处理价格数组。

代码片段：

#property copyright "Copyright 2026, Ritz" #property version "1.00" input int InpBasePeriod = 9 ; input int InpZScorePeriod = 30 ; input double InpSensitivity = 1.5 ; struct KCI_Result { double main; double plus; double minus; }; double EmbeddedZScore( double &data_array[], int period) { if (period < 2 ) return 0.0 ; double sum = 0.0 ; double sum_sq = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < period; i++) { sum += data_array[i]; sum_sq += data_array[i] * data_array[i]; } double mean = sum / period; double variance = (sum_sq / period) - (mean * mean); if (variance <= 1 e- 10 ) return 0.0 ; return (data_array[ 0 ] - mean) / MathSqrt (variance); } KCI_Result CalculateKCI( int shift) { KCI_Result res; res.main = 0.0 ; res.plus = 0.0 ; res.minus = 0.0 ; int required_bars = InpZScorePeriod + InpBasePeriod; double close[]; ArraySetAsSeries (close, true ); if ( CopyClose ( _Symbol , _Period , shift, required_bars, close) < required_bars) return res; double raw_plus[]; double raw_minus[]; double raw_trend[]; ArrayResize (raw_plus, InpZScorePeriod); ArrayResize (raw_minus, InpZScorePeriod); ArrayResize (raw_trend, InpZScorePeriod); for ( int i = 0 ; i < InpZScorePeriod; i++) { double path_len = 0.000001 ; double net_up = 0.0 ; double net_dn = 0.0 ; double mean_p = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < InpBasePeriod; j++) { double diff = close[i + j] - close[i + j + 1 ]; path_len += MathAbs (diff); if (diff > 0 ) net_up += diff; else net_dn -= diff; mean_p += close[i + j]; } mean_p /= InpBasePeriod; double var_p = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < InpBasePeriod; j++) var_p += MathPow (close[i + j] - mean_p, 2 ); double energy = MathSqrt (var_p / InpBasePeriod); raw_plus[i] = (net_up / path_len) * energy; raw_minus[i] = (net_dn / path_len) * energy; raw_trend[i] = ( MathAbs (net_up - net_dn) / path_len) * energy; } double z_plus = EmbeddedZScore(raw_plus, InpZScorePeriod); double z_minus = EmbeddedZScore(raw_minus, InpZScorePeriod); double z_trend = EmbeddedZScore(raw_trend, InpZScorePeriod); res.plus = 100.0 / ( 1.0 + MathExp (-InpSensitivity * z_plus)); res.minus = 100.0 / ( 1.0 + MathExp (-InpSensitivity * z_minus)); res.main = 100.0 / ( 1.0 + MathExp (-InpSensitivity * z_trend)); return res; } void OnTick () { KCI_Result kci_current = CalculateKCI( 1 ); KCI_Result kci_prev = CalculateKCI( 2 ); bool buySignal = (kci_current.plus > kci_current.minus) && (kci_prev.plus <= kci_prev.minus); if (kci_current.main > 20.0 && buySignal) { Print ( "Embedded KCI-DX detected a BUY signal." ); } }





获得最佳效果的建议

在编译和交易之前，请牢记以下最佳实践，以充分发挥 KCI-Directional Matrix 的优势：

资产灵活性： 默认参数（BasePeriod=9，ZScorePeriod=30）响应迅速，在主要货币对上表现尤为出色。 但是，如果您将其应用于黄金（XAUUSD）、加密货币（BTC/ETH）或指数等高波动性交易品种，请考虑适当增加 ZScorePeriod（例如调整为 40 或 50），以过滤掉过多的噪音。

算法优化： 对于开发复杂或多符号系统的EA开发者，强烈建议使用上述提供的 “嵌入式计算” 方法。该方法能将CPU占用率控制在极低水平，并确保您的专家顾问完全自成体系，无需调用外部指标。

协同搭配： KCI-DX 是一个专用的运动学与波动率引擎。虽然它能提供出色的独立方向性偏好，但当与您喜爱的结构性过滤器（如支撑/阻力区）或成交量异常检测器结合使用以验证最终入场点时，其威力将真正显现。

结语

作者注/结论： 感谢您探索 KCI-Directional Matrix。该代码库的设计初衷，是致力于为 MQL5 社区提供一款轻量级、数学严谨且高度适应性的分析工具。 无论您是寻求精准动量耗尽点的 manual trader，还是将机器可读数据集成到专家顾问中的开发者，我都希望该指标能为您的项目奠定坚实的基础。

如果您认为此代码对您的交易系统有价值，欢迎在下方评论区留下评价、分享您的创意修改，或提出问题。让我们携手继续拓展算法交易的边界！

祝您编程愉快，交易安全，——Ritz