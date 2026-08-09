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KCI Directional Matrix - MetaTrader 5脚本
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KCI方向矩阵（KCI-DX）
是一种受物理学启发的先进分析工具，通过测量价格路径长度和波动率能量来提取市场运动学特征。 与传统的动量工具不同，KCI-DX 采用了动态 Z 分数归一化，并结合了 sigmoid 激活函数。这确保了输出值完美地限定在 0 到 100 之间，能够提供超敏捷的趋势强度识别和方向偏好，且不受历史极端值的影响。KCI 方向矩阵（KCI-DX） 是一款定量方向分析指标，旨在通过专有的动能压缩指数（Kinetic Compression Index）框架，衡量市场效率、方向压力及趋势扩张程度。
主要特点：
- 运动学方向提取： 利用路径长度方差计算真实市场能量。
- 动态S型缩放： 自适应归一化处理，防止指标出现平坦化。
- 三线矩阵： 由主KCI（趋势/压缩强度）、+KDI（看涨运动学）和-KDI（看跌运动学）组成。
与传统的动量震荡指标不同，KCI-DX 将市场走势分解为三个独立维度：
- 主KCI—— 衡量整体方向效率和趋势扩张强度。
- +KDI（看涨动量方向指数）——量化看涨方向的主导性。
- -KDI（看跌动量方向指数）——量化看跌方向的主导性。
该指标结合了：
- 运动学方向提取
- 路径效率分析
- 能量加权走势评分
- 动态Z分值标准化
- S型曲线自适应缩放
最终生成一个稳定的0–100方向矩阵，能够识别：
- 趋势扩张
- 方向性主导
- 压缩阶段
- 动量加速
- 波动率异常
- 市场状态转换
KCI-DX 既可作为独立的交易工具使用，也可作为专家顾问、机器学习系统、市场扫描器、自适应网格、动态止损管理以及投资组合级决策引擎的特征工程组件。
输入参数：
KCI-DX：可视化快速入门指南
- 可视化界面（所见即所得）
|视觉元素
|颜色与样式
|含义
|KCI 主线
|金色（实线）
|趋势强度与压缩。 显示市场中蕴含的动能大小，无论趋势方向如何。
|+KDI线
|蓝色（虚线）
|看涨动能。 反映价格上涨的强度。
|-KDI线
|红色（虚线）
|看跌动能。 价格下跌的强度。
|80.0水平
|灰色（点线）
|极端/耗尽区。 趋势已达到极限。
|20.0水平
|灰色（虚线）
|压缩/横盘区。 市场正在积蓄能量。
- 市场阶段可视化（各区域）
观察黄金线（KCI主线） 的位置，即可瞬间掌握市场环境：
图1
- 休眠区（0 至 20）：
- 视觉特征： 黄金线呈平缓状态，位于底部盘整。
- 操作： 切勿交易。 市场处于横盘整理状态，被困在窄幅震荡区间内。
- 行动区（20至80）：
- 视觉特征： 金线突破20水平线并陡峭上行。
- 操作： 寻找入场点。 新趋势已形成。请参考蓝色或红色虚线判断方向。
- 危险区（80至100）：
- 图示： 黄金线触及上档阻力位（80以上）。
- 操作： 准备平仓。 当前趋势已严重超买，反转或深度回调迫在眉睫。
可视化交易设置（分步指南）
- 情景A：看涨突破（买入）
- 观察黄金线： 必须呈向上 交叉并突破20 水平线。
- 检查虚线： 蓝线（+KDI） 必须上穿 红线（-KDI）。
- 操作： 建立多头 头寸。
- 情景B：看跌突破（卖出）
- 检查金色线： 它必须向上 交叉并突破20 水平线。（是的，即使在下跌趋势中它也会向上，因为下行动能正在增强！）
- 检查虚线： 红线（-KDI） 必须向上 穿越并突破蓝线（+KDI）。
- 操作： 建立卖出 头寸。
- 情景C：获利了结（平仓）
- 观察黄金线： 您已持有头寸，且黄金线 触及或上穿80 水平线。
- 操作： 将止损位移至盈亏平衡点，设置紧跟的追踪止损，或平仓以锁定利润。
图2
专业提示： 若蓝线 和红线 在20水平线下方缠绕在一起，切勿进行交易。请等待两线明确分离且黄金线突破！
KCI Directional Matrix Logic for Expert Advisors (EAs)
若在EA中使用该指标，可应用以下交易规则：
- 买入入场逻辑（看涨）：
- KDI_Plus上穿KDI_Minus（金叉）。
- 过滤条件：KCI_Main必须高于20水平（确认市场已脱离压缩/横盘区间）。
- 卖出入场逻辑（看跌）：
- KDI Minus 向上穿越 KDI Plus（交叉）。
- 筛选条件：KCI_Main必须高于20水平。
- 平仓/止盈/追踪止损逻辑：
- 若 KCI_Main 达到 80 水平（极端趋势），EA 应激活紧跟止损或进行部分止盈，因为趋势动能已达峰值，且存在回调的可能。
- 不交易逻辑（横盘）：
- 若 KCI_Main 低于 20，EA 禁止开立新仓位，因为市场处于压缩区（能量较低）。
使用iCustom Call的EA代码示例
这是最优且推荐的方法。EA将调用位于Indicators文件夹中的KCI-Directional_X.ex5文件。
代码片段：
//+------------------------------------------------------------------+ //| EA_KCI_iCustom.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2026, Ritz" #property version "1.00" int kci_handle; double KCI_Main[], KDI_Plus[], KDI_Minus[]; int OnInit() { // 创建自定义指标句柄。 // 确保“KCI-Directional_X.ex5”文件位于此处 // 位于 MQL5/Indicators 目录中。 kci_handle = iCustom(_Symbol, _Period, "KCI-Directional_X", 9, 30, 1.5); if(kci_handle == INVALID_HANDLE) { Print("Failed to load the KCI-DX indicator."); return(INIT_FAILED); } // 将指标缓冲区配置为时间序列 //（索引 0 = 当前K线）。 ArraySetAsSeries(KCI_Main, true); ArraySetAsSeries(KDI_Plus, true); ArraySetAsSeries(KDI_Minus, true); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() { // 获取最新指标值 //（当前K线和最近收盘的K线）。 if(CopyBuffer(kci_handle, 0, 0, 2, KCI_Main) <= 0) return; if(CopyBuffer(kci_handle, 1, 0, 2, KDI_Plus) <= 0) return; if(CopyBuffer(kci_handle, 2, 0, 2, KDI_Minus) <= 0) return; // ------------------------------------------------------------ // KCI-DX 交易逻辑 // 所有交易决策均基于最后一根已收盘的K线 // (索引 1) 以避免受到仍在形成中的K线发出的信号影响。 // ------------------------------------------------------------ // 检测市场是否处于趋势状态。 bool isTrending = KCI_Main[1] > 20.0; // 检测看涨方向性交叉。 bool buySignal = (KDI_Plus[1] > KDI_Minus[1]) && (KDI_Plus[2] <= KDI_Minus[2]); // 检测看跌方向的交叉信号。 bool sellSignal = (KDI_Minus[1] > KDI_Plus[1]) && (KDI_Minus[2] <= KDI_Plus[2]); // 检测极端趋势扩张。 bool isExtreme = KCI_Main[1] >= 80.0; // 交易执行逻辑示例。 if(isTrending && buySignal) { Print("KCI-DX BUY signal detected."); // 下达买入订单并执行 // 此处为 (OrderSend 或 CTrade::Buy)。 } else if(isTrending && sellSignal) { Print("KCI-DX SELL signal detected."); // 下达卖单并执行 // 此处为 (OrderSend 或 CTrade::Sell)。 } // 针对强劲市场趋势的可选交易管理策略。 if(isExtreme) { Print("Extreme trend detected. Consider activating a trailing stop or managing existing positions."); } }
包含嵌入式计算的EA代码示例（直接嵌入）（嵌入在EA的KCI-N Matrix引擎中）
此方法将您的数学算法直接集成到EA中，无需外部指标文件。由于Z-Score的计算需要历史数据，我们使用EA内部的特殊函数来处理价格数组。
代码片段：
//+------------------------------------------------------------------+ //| EA_KCI_Embedded.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2026, Ritz" #property version "1.00" input int InpBasePeriod = 9; input int InpZScorePeriod = 30; input double InpSensitivity = 1.5; // 用于返回全部三个 KCI-DX 值的结构体 // 来自一次计算。 struct KCI_Result { double main; double plus; double minus; }; // 计算用于 // 动态归一化。 double EmbeddedZScore(double &data_array[], int period) { if(period < 2) return 0.0; double sum = 0.0; double sum_sq = 0.0; for(int i = 0; i < period; i++) { sum += data_array[i]; sum_sq += data_array[i] * data_array[i]; } double mean = sum / period; double variance = (sum_sq / period) - (mean * mean); if(variance <= 1 e-10) return 0.0; return (data_array[0] - mean) / MathSqrt(variance); } // 计算指定 // 历史柱线（Shift）。 KCI_Result CalculateKCI(int shift) { KCI_Result res; res.main = 0.0; res.plus = 0.0; res.minus = 0.0; // 获取足够数量的历史收盘价 // 同时适用于基准期和Z分值窗口。 int required_bars = InpZScorePeriod + InpBasePeriod; double close[]; ArraySetAsSeries(close, true); if(CopyClose(_Symbol, _Period, shift, required_bars, close) < required_bars) return res; // 历史数据不足。 double raw_plus[]; double raw_minus[]; double raw_trend[]; ArrayResize(raw_plus, InpZScorePeriod); ArrayResize(raw_minus, InpZScorePeriod); ArrayResize(raw_trend, InpZScorePeriod); // ------------------------------------------------------------ // 第一阶段： // 运动学方向提取 // ------------------------------------------------------------ for(int i = 0; i < InpZScorePeriod; i++) { double path_len = 0.000001; double net_up = 0.0; double net_dn = 0.0; double mean_p = 0.0; for(int j = 0; j < InpBasePeriod; j++) { double diff = close[i + j] - close[i + j + 1]; path_len += MathAbs(diff); if(diff > 0) net_up += diff; else net_dn -= diff; mean_p += close[i + j]; } mean_p /= InpBasePeriod; double var_p = 0.0; for(int j = 0; j < InpBasePeriod; j++) var_p += MathPow(close[i + j] - mean_p, 2); double energy = MathSqrt(var_p / InpBasePeriod); raw_plus[i] = (net_up / path_len) * energy; raw_minus[i] = (net_dn / path_len) * energy; raw_trend[i] = (MathAbs(net_up - net_dn) / path_len) * energy; } // ------------------------------------------------------------ // 第二阶段： // 动态 sigmoid 归一化 // ------------------------------------------------------------ double z_plus = EmbeddedZScore(raw_plus, InpZScorePeriod); double z_minus = EmbeddedZScore(raw_minus, InpZScorePeriod); double z_trend = EmbeddedZScore(raw_trend, InpZScorePeriod); res.plus = 100.0 / (1.0 + MathExp(-InpSensitivity * z_plus)); res.minus = 100.0 / (1.0 + MathExp(-InpSensitivity * z_minus)); res.main = 100.0 / (1.0 + MathExp(-InpSensitivity * z_trend)); return res; } void OnTick() { // 计算该指标的KCI-DX值 // 最近收盘的两根K线。 KCI_Result kci_current = CalculateKCI(1); KCI_Result kci_prev = CalculateKCI(2); // ------------------------------------------------------------ // 交易逻辑示例 // 检测看涨方向性交叉。 // ------------------------------------------------------------ bool buySignal = (kci_current.plus > kci_current.minus) && (kci_prev.plus <= kci_prev.minus); // 仅当市场 // 处于有效的趋势状态。 if(kci_current.main > 20.0 && buySignal) { Print("Embedded KCI-DX detected a BUY signal."); // 下达买入订单并执行 // 此处为 (OrderSend 或 CTrade::Buy)。 } }
获得最佳效果的建议
在编译和交易之前，请牢记以下最佳实践，以充分发挥 KCI-Directional Matrix 的优势：
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资产灵活性： 默认参数（BasePeriod=9，ZScorePeriod=30）响应迅速，在主要货币对上表现尤为出色。 但是，如果您将其应用于黄金（XAUUSD）、加密货币（BTC/ETH）或指数等高波动性交易品种，请考虑适当增加 ZScorePeriod（例如调整为 40 或 50），以过滤掉过多的噪音。
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算法优化： 对于开发复杂或多符号系统的EA开发者，强烈建议使用上述提供的“嵌入式计算” 方法。该方法能将CPU占用率控制在极低水平，并确保您的专家顾问完全自成体系，无需调用外部指标。
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协同搭配： KCI-DX 是一个专用的运动学与波动率引擎。虽然它能提供出色的独立方向性偏好，但当与您喜爱的结构性过滤器（如支撑/阻力区）或成交量异常检测器结合使用以验证最终入场点时，其威力将真正显现。
结语
作者注/结论： 感谢您探索 KCI-Directional Matrix。该代码库的设计初衷，是致力于为 MQL5 社区提供一款轻量级、数学严谨且高度适应性的分析工具。 无论您是寻求精准动量耗尽点的 manual trader，还是将机器可读数据集成到专家顾问中的开发者，我都希望该指标能为您的项目奠定坚实的基础。
如果您认为此代码对您的交易系统有价值，欢迎在下方评论区留下评价、分享您的创意修改，或提出问题。让我们携手继续拓展算法交易的边界！
祝您编程愉快，交易安全，——Ritz
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74839
算法网格与动量交易的精髓。 欢迎使用 KCI 原生矩阵引擎——一款专为 MetaTrader 5 原生打造、由数学驱动且毫不留情的算法巨兽。该引擎专为高频交易（HFT）环境设计，摒弃了臃肿的标准库，直接在服务器路由层运行。Envelope SAR
该指标是一种趋势动量震荡指标，它利用抛物线SAR与包络线之间的标准化关系，追踪价格相对于其结构性波动通道的位置。
一款保姆服务管理工具和系统 :D简体中文（大陆）KCI Volatility Distance
KCI波动距离是一种经过精心设计的先进自适应算法，旨在以极高的精度描绘市场动能和趋势方向。 该工具采用专有的矩阵计算方法，能够动态过滤市场噪音，并从严格的定量角度分析趋势强度。其核心基于高度优化的面向对象编程（OOP）架构，既能提供清晰的交易可视化效果，又能无缝集成到专家顾问（EA）或机器学习模块中，确保在多种资产上实现超轻量级的CPU性能。