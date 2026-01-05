- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
6.25 USD
En kötü işlem:
-20.02 USD
Brüt kâr:
14.78 USD (182 pips)
Brüt zarar:
-24.56 USD (1 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.53 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
9.35%
Maks. mevduat yükü:
13.22%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
2 (20.00%)
Satış işlemleri:
8 (80.00%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-0.98 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-4.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.02 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.78 USD
Maksimum:
20.02 USD (6.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (20.10 USD)
Varlığa göre:
8.75% (42.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|-1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|-1
|NZDJPY
|-1
|CHFJPY
|-20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|79
|AUDCAD
|70
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|28
|AUDJPY
|-16
|NZDJPY
|-17
|CHFJPY
|-1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.25 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarkets-MT5-2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 36
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.54 × 153
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.56 × 466
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 2223
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 308
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5606
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 471
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 116
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
468
USD
USD
1
100%
10
50%
9%
0.60
-0.98
USD
USD
9%
1:500