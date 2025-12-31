SinyallerBölümler
Andhika Nugroho

GOLD CONSISTRADE 2

Andhika Nugroho
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
5.98 USD
En kötü işlem:
-2.04 USD
Brüt kâr:
11.60 USD (1 448 pips)
Brüt zarar:
-2.04 USD (2 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (5.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.98 USD (1)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
4.69
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
5.69
Beklenen getiri:
3.19 USD
Ortalama kâr:
5.80 USD
Ortalama zarar:
-2.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.04 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.04 USD (0.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -594
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.98 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
İnceleme yok
2025.12.31 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 01:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 01:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 01:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
