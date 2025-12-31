SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD CONSISTRADE 2
Andhika Nugroho

GOLD CONSISTRADE 2

Andhika Nugroho
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
5.98 USD
Worst Trade:
-2.04 USD
Profitto lordo:
11.60 USD (1 448 pips)
Perdita lorda:
-2.04 USD (2 042 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.98 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
4.69
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.69
Profitto previsto:
3.19 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-2.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.04 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.04 USD (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -594
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.98 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.98 USD
Massima perdita consecutiva: -2.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
2025.12.31 01:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 01:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 01:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 01:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
