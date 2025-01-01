SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MagicGW audcad L
Büyüme
1 785%
Aboneler
121
Haftalar
55
İşlemler
1661
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.99
Maks. düşüş
33%
GoldenBug ICM
Büyüme
90%
Aboneler
15
Haftalar
71
İşlemler
464
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.52
Maks. düşüş
14%
NoPain MT5
Büyüme
1 649%
Aboneler
72
Haftalar
218
İşlemler
5542
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
BreakThrustPro V2
Büyüme
235%
Aboneler
7
Haftalar
63
İşlemler
564
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.47
Maks. düşüş
22%
Daily Gold Sniper
Büyüme
643%
Aboneler
36
Haftalar
49
İşlemler
152
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.06
Maks. düşüş
34%
OnlyUJ
Büyüme
324%
Aboneler
15
Haftalar
75
İşlemler
459
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
17%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 667%
Aboneler
4
Haftalar
161
İşlemler
639
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.13
Maks. düşüş
38%
Deux ex machina
Büyüme
5 248%
Aboneler
3
Haftalar
242
İşlemler
1480
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
Scalp IC Markets MT5
Büyüme
630%
Aboneler
5
Haftalar
211
İşlemler
2021
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.71
Maks. düşüş
33%
Golden Nuggets
Büyüme
1 005%
Aboneler
80
Haftalar
32
İşlemler
743
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.76
Maks. düşüş
21%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.