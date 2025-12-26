- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
74 (83.14%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (16.85%)
En iyi işlem:
25.77 USD
En kötü işlem:
-9.34 USD
Brüt kâr:
299.18 USD (296 527 pips)
Brüt zarar:
-37.13 USD (157 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (121.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.53 USD (28)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
96.87%
Maks. mevduat yükü:
30.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
16.12
Alış işlemleri:
30 (33.71%)
Satış işlemleri:
59 (66.29%)
Kâr faktörü:
8.06
Beklenen getiri:
2.94 USD
Ortalama kâr:
4.04 USD
Ortalama zarar:
-2.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.26 USD (5)
Aylık büyüme:
26.21%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.26 USD (1.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.44% (16.26 USD)
Varlığa göre:
68.24% (838.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|238
|GBPUSD
|14
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|1.4K
|BTCUSD
|114K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok