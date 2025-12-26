SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Santuy Signal
Kholil Lurrohman

Santuy Signal

Kholil Lurrohman
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 26%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
74 (83.14%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (16.85%)
En iyi işlem:
25.77 USD
En kötü işlem:
-9.34 USD
Brüt kâr:
299.18 USD (296 527 pips)
Brüt zarar:
-37.13 USD (157 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (121.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.53 USD (28)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
96.87%
Maks. mevduat yükü:
30.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
16.12
Alış işlemleri:
30 (33.71%)
Satış işlemleri:
59 (66.29%)
Kâr faktörü:
8.06
Beklenen getiri:
2.94 USD
Ortalama kâr:
4.04 USD
Ortalama zarar:
-2.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.26 USD (5)
Aylık büyüme:
26.21%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.26 USD (1.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.44% (16.26 USD)
Varlığa göre:
68.24% (838.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
GBPUSD 22
BTCUSD 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 238
GBPUSD 14
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 1.4K
BTCUSD 114K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.77 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +121.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
AgenaMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FreshForex-MT5
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
Kudotrade-Live
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
258 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 68% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 17:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 06:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
