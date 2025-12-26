- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
74 (83.14%)
Loss Trade:
15 (16.85%)
Best Trade:
25.77 USD
Worst Trade:
-9.34 USD
Profitto lordo:
299.18 USD (296 527 pips)
Perdita lorda:
-37.13 USD (157 667 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (121.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.53 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
96.87%
Massimo carico di deposito:
30.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
16.12
Long Trade:
30 (33.71%)
Short Trade:
59 (66.29%)
Fattore di profitto:
8.06
Profitto previsto:
2.94 USD
Profitto medio:
4.04 USD
Perdita media:
-2.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.26 USD (5)
Crescita mensile:
26.21%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.26 USD (1.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.44% (16.26 USD)
Per equità:
68.24% (838.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|238
|GBPUSD
|14
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|1.4K
|BTCUSD
|114K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.77 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +121.53 USD
Massima perdita consecutiva: -16.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
AgenaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
258 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni