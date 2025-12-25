- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
2 (7.69%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (92.31%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.77 USD
Brüt kâr:
0.00 USD (70 pips)
Brüt zarar:
-5.12 USD (929 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.88
Alım-satım etkinliği:
94.33%
Maks. mevduat yükü:
188.24%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
9 (34.62%)
Satış işlemleri:
17 (65.38%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.56 USD (11)
Aylık büyüme:
-50.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.12 USD
Maksimum:
5.12 USD (51.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.80% (5.08 USD)
Varlığa göre:
52.51% (2.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ADAUSD
|12
|DOGEUSD
|6
|CADCHF
|4
|DOTUSD
|3
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ADAUSD
|-2
|DOGEUSD
|-1
|CADCHF
|-1
|DOTUSD
|-1
|AUDUSD
|-1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ADAUSD
|-438
|DOGEUSD
|-330
|CADCHF
|-19
|DOTUSD
|-74
|AUDUSD
|-67
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 260
|
ICMarketsSC-MT5
|0.44 × 16
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 3
|
TASS-Live
|2.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.42 × 241
|
RoboForex-ECN
|3.44 × 124
|
Tickmill-Live
|4.00 × 1
|
Valutrades-Live
|4.00 × 1
|
Darwinex-Live
|4.68 × 102
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|5.46 × 57
|
XM.COM-MT5
|5.63 × 71
|
TitanFX-MT5-01
|6.00 × 1
|
Tradestone-Real
|6.26 × 144
|
GBEbrokers-LIVE
|9.19 × 36
|
XMGlobal-MT5 15
|12.22 × 88
|
AMarkets-Real
|14.47 × 19
MS MEILLEURS SIGNAUX
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
1
0%
26
7%
94%
0.00
-0.20
USD
USD
53%
1:500