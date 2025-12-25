SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FUSION
Ndeye Khar Faye Ep Dieng

FUSION

Ndeye Khar Faye Ep Dieng
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
2 (7.69%)
Loss Trade:
24 (92.31%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.77 USD
Profitto lordo:
0.00 USD (70 pips)
Perdita lorda:
-5.12 USD (929 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.88
Attività di trading:
94.33%
Massimo carico di deposito:
188.24%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (34.62%)
Short Trade:
17 (65.38%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.21 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.56 USD (11)
Crescita mensile:
-50.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.12 USD
Massimale:
5.12 USD (51.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.80% (5.08 USD)
Per equità:
52.51% (2.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ADAUSD 12
DOGEUSD 6
CADCHF 4
DOTUSD 3
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ADAUSD -2
DOGEUSD -1
CADCHF -1
DOTUSD -1
AUDUSD -1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ADAUSD -438
DOGEUSD -330
CADCHF -19
DOTUSD -74
AUDUSD -67
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.36 × 260
ICMarketsSC-MT5
0.44 × 16
ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.33 × 3
TASS-Live
2.00 × 2
GOMarketsMU-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.42 × 241
RoboForex-ECN
3.44 × 124
Tickmill-Live
4.00 × 1
Valutrades-Live
4.00 × 1
Darwinex-Live
4.68 × 102
OxSecurities-Live
5.00 × 3
FPMarketsSC-Live
5.46 × 57
XM.COM-MT5
5.63 × 71
TitanFX-MT5-01
6.00 × 1
Tradestone-Real
6.26 × 144
GBEbrokers-LIVE
9.19 × 36
XMGlobal-MT5 15
12.22 × 88
AMarkets-Real
14.47 × 19
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
MS MEILLEURS SIGNAUX
Non ci sono recensioni
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 04:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 20:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 17:53
Share of trading days is too low
2025.12.25 17:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 16:53
Share of trading days is too low
2025.12.25 16:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 12:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 12:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FUSION
30USD al mese
-51%
0
0
USD
5
USD
1
0%
26
7%
94%
0.00
-0.20
USD
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.