SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FT MANUAL
Antoine Melhem

FT MANUAL

Antoine Melhem
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FTMO-Server3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 616
Kârla kapanan işlemler:
1 799 (68.76%)
Zararla kapanan işlemler:
817 (31.23%)
En iyi işlem:
38.00 USD
En kötü işlem:
-49.80 USD
Brüt kâr:
3 064.50 USD (480 956 096 pips)
Brüt zarar:
-3 057.68 USD (969 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (128.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.84 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
436
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
1 524 (58.26%)
Satış işlemleri:
1 092 (41.74%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
-3.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-312.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-341.44 USD (14)
Aylık büyüme:
0.07%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
260.32 USD
Maksimum:
1 026.64 USD (9.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.52% (1 024.60 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1734
US30.cash 454
US100.cash 161
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 299
US30.cash 552
US100.cash -105
XAGUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
US30.cash 351K
US100.cash -65K
XAGUSD 8
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.00 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +128.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -312.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
GOLD
İnceleme yok
2025.12.22 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol