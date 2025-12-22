- Büyüme
İşlemler:
2 616
Kârla kapanan işlemler:
1 799 (68.76%)
Zararla kapanan işlemler:
817 (31.23%)
En iyi işlem:
38.00 USD
En kötü işlem:
-49.80 USD
Brüt kâr:
3 064.50 USD (480 956 096 pips)
Brüt zarar:
-3 057.68 USD (969 876 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (128.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.84 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
436
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
1 524 (58.26%)
Satış işlemleri:
1 092 (41.74%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
-3.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-312.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-341.44 USD (14)
Aylık büyüme:
0.07%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
260.32 USD
Maksimum:
1 026.64 USD (9.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.52% (1 024.60 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1734
|US30.cash
|454
|US100.cash
|161
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|299
|US30.cash
|552
|US100.cash
|-105
|XAGUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|57K
|US30.cash
|351K
|US100.cash
|-65K
|XAGUSD
|8
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.00 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +128.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -312.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GOLD
