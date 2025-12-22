SegnaliSezioni
Antoine Melhem

FT MANUAL

Antoine Melhem
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 616
Profit Trade:
1 799 (68.76%)
Loss Trade:
817 (31.23%)
Best Trade:
38.00 USD
Worst Trade:
-49.80 USD
Profitto lordo:
3 064.50 USD (480 956 096 pips)
Perdita lorda:
-3 057.68 USD (969 876 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (128.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.84 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
436
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
1 524 (58.26%)
Short Trade:
1 092 (41.74%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-312.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-341.44 USD (14)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
260.32 USD
Massimale:
1 026.64 USD (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.52% (1 024.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1734
US30.cash 454
US100.cash 161
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 299
US30.cash 552
US100.cash -105
XAGUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 57K
US30.cash 351K
US100.cash -65K
XAGUSD 8
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.00 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +128.74 USD
Massima perdita consecutiva: -312.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
GOLD
Non ci sono recensioni
2025.12.22 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
