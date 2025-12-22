- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 616
Profit Trade:
1 799 (68.76%)
Loss Trade:
817 (31.23%)
Best Trade:
38.00 USD
Worst Trade:
-49.80 USD
Profitto lordo:
3 064.50 USD (480 956 096 pips)
Perdita lorda:
-3 057.68 USD (969 876 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (128.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.84 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
436
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
1 524 (58.26%)
Short Trade:
1 092 (41.74%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-312.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-341.44 USD (14)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
260.32 USD
Massimale:
1 026.64 USD (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.52% (1 024.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1734
|US30.cash
|454
|US100.cash
|161
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|299
|US30.cash
|552
|US100.cash
|-105
|XAGUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|57K
|US30.cash
|351K
|US100.cash
|-65K
|XAGUSD
|8
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.00 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +128.74 USD
Massima perdita consecutiva: -312.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
GOLD
Non ci sono recensioni