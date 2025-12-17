SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AyBlaq
Ayomide Akinrinsola

AyBlaq

Ayomide Akinrinsola
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
19.74 USD (146 pips)
Brüt zarar:
-0.84 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (19.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.74 USD (2)
Sharpe oranı:
11.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
45.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
23.50
Beklenen getiri:
9.87 USD
Ortalama kâr:
9.87 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
0.42 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +19.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

1 - 3 days per day trading XAUUSD in the New York session.
İnceleme yok
2025.12.17 19:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 19:54
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 19:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol