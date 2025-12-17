SegnaliSezioni
Ayomide Akinrinsola

AyBlaq

Ayomide Akinrinsola
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
19.74 USD (146 pips)
Perdita lorda:
-0.84 USD
Vincite massime consecutive:
2 (19.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
11.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
45.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
23.50
Profitto previsto:
9.87 USD
Profitto medio:
9.87 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
0.42 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +19.74 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

1 - 3 days per day trading XAUUSD in the New York session.
Non ci sono recensioni
2025.12.17 19:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 19:54
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.17 19:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
