SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The eye of horus
Kanok Siriviroj

The eye of horus

Kanok Siriviroj
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
33 (70.21%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (29.79%)
En iyi işlem:
13.04 USD
En kötü işlem:
-21.99 USD
Brüt kâr:
124.64 USD (11 193 pips)
Brüt zarar:
-80.34 USD (7 964 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (18.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.29 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
21 (44.68%)
Satış işlemleri:
26 (55.32%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
3.78 USD
Ortalama zarar:
-5.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-44.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.51 USD (3)
Aylık büyüme:
84.51%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.01 USD (37.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.04 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.17 16:51
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.65% of days out of the 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.49% of days out of the 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
