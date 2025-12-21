- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
31 (70.45%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (29.55%)
En iyi işlem:
10.38 USD
En kötü işlem:
-5.27 USD
Brüt kâr:
47.75 USD (123 002 pips)
Brüt zarar:
-38.62 USD (48 921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (10.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.38 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
26 (59.09%)
Satış işlemleri:
18 (40.91%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-2.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-13.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.31 USD (6)
Aylık büyüme:
1.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.89 USD (59.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sml
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sml
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sml
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
