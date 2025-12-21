SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cuanverse
Muhammad Fikri Zakkiyuddin

Cuanverse

Muhammad Fikri Zakkiyuddin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
0%
OANDA-Live-1
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
31 (70.45%)
Loss Trade:
13 (29.55%)
Best Trade:
10.38 USD
Worst Trade:
-5.27 USD
Profitto lordo:
47.75 USD (123 002 pips)
Perdita lorda:
-38.62 USD (48 921 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (10.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.38 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
26 (59.09%)
Short Trade:
18 (40.91%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-2.97 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-13.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.31 USD (6)
Crescita mensile:
1.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.89 USD (59.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sml 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sml 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sml 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.38 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +10.29 USD
Massima perdita consecutiva: -13.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Akun 1
Non ci sono recensioni
2025.12.21 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 07:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati