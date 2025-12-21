- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
31 (70.45%)
Loss Trade:
13 (29.55%)
Best Trade:
10.38 USD
Worst Trade:
-5.27 USD
Profitto lordo:
47.75 USD (123 002 pips)
Perdita lorda:
-38.62 USD (48 921 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (10.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.38 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
26 (59.09%)
Short Trade:
18 (40.91%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-2.97 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-13.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.31 USD (6)
Crescita mensile:
1.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.89 USD (59.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sml
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sml
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sml
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.38 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +10.29 USD
Massima perdita consecutiva: -13.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Akun 1
Non ci sono recensioni