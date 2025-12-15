SinyallerBölümler
Maria Carolina Dos Santos Freitas

Didico

Maria Carolina Dos Santos Freitas
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 256%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
669
Kârla kapanan işlemler:
529 (79.07%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (20.93%)
En iyi işlem:
39.42 USD
En kötü işlem:
-72.66 USD
Brüt kâr:
1 282.77 USD (35 534 pips)
Brüt zarar:
-712.78 USD (45 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (114.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.26 USD (29)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.14%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
532 (79.52%)
Satış işlemleri:
137 (20.48%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.66 USD (1)
Aylık büyüme:
255.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.07 USD
Maksimum:
148.76 USD (46.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.56% (148.76 USD)
Varlığa göre:
8.19% (64.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 669
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 570
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.42 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
51 daha fazla...
High Risk

It is recommended that your broker accepts partial order closing and has a low spread.


EURUSD only!



İnceleme yok
2025.12.15 19:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
