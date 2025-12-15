- Büyüme
İşlemler:
669
Kârla kapanan işlemler:
529 (79.07%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (20.93%)
En iyi işlem:
39.42 USD
En kötü işlem:
-72.66 USD
Brüt kâr:
1 282.77 USD (35 534 pips)
Brüt zarar:
-712.78 USD (45 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (114.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.26 USD (29)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.14%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
532 (79.52%)
Satış işlemleri:
137 (20.48%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.66 USD (1)
Aylık büyüme:
255.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.07 USD
Maksimum:
148.76 USD (46.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.56% (148.76 USD)
Varlığa göre:
8.19% (64.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|669
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.42 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
High Risk
It is recommended that your broker accepts partial order closing and has a low spread.
EURUSD only!
