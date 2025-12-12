SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Maker 01
Junxiang Wang

The Maker 01

Junxiang Wang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2 162%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
147 (99.32%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.68%)
En iyi işlem:
0.30 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
18.35 USD (23 269 pips)
Brüt zarar:
-0.01 USD (10 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
147 (18.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.35 USD (147)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
148
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1834.00
Alış işlemleri:
147 (99.32%)
Satış işlemleri:
1 (0.68%)
Kâr faktörü:
1835.00
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.12 USD
Ortalama zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Aylık büyüme:
2 161.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.01 USD (1.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.01% (0.01 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225Cash 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225Cash 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225Cash 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.30 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 147
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Buy the dips, sell the tops, low drawdown, no Martingale, and slow but steady growth.
İnceleme yok
2025.12.12 13:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol