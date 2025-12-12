- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
147 (99.32%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.68%)
En iyi işlem:
0.30 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
18.35 USD (23 269 pips)
Brüt zarar:
-0.01 USD (10 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
147 (18.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.35 USD (147)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
148
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1834.00
Alış işlemleri:
147 (99.32%)
Satış işlemleri:
1 (0.68%)
Kâr faktörü:
1835.00
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.12 USD
Ortalama zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Aylık büyüme:
2 161.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.01 USD (1.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.01% (0.01 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|JP225Cash
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|JP225Cash
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.30 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 147
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Buy the dips, sell the tops, low drawdown, no Martingale, and slow but steady growth.
İnceleme yok