Junxiang Wang

The Maker 01

Junxiang Wang
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 2 162%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
147 (99.32%)
Perte trades:
1 (0.68%)
Meilleure transaction:
0.30 USD
Pire transaction:
-0.01 USD
Bénéfice brut:
18.35 USD (23 269 pips)
Perte brute:
-0.01 USD (10 pips)
Gains consécutifs maximales:
147 (18.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.35 USD (147)
Ratio de Sharpe:
0.82
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
148
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1834.00
Longs trades:
147 (99.32%)
Courts trades:
1 (0.68%)
Facteur de profit:
1835.00
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
0.12 USD
Perte moyenne:
-0.01 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.01 USD (1)
Croissance mensuelle:
2 161.74%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 USD
Maximal:
0.01 USD (1.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.01% (0.01 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JP225Cash 148
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JP225Cash 18
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JP225Cash 23K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.30 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 147
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +18.35 USD
Perte consécutive maximale: -0.01 USD

Buy the dips, sell the tops, low drawdown, no Martingale, and slow but steady growth.
Aucun avis
2025.12.12 13:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
