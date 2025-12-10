SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Signal Invest
Alejandro Melendez Navas

Signal Invest

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
1.75 USD
En kötü işlem:
-1.14 USD
Brüt kâr:
7.01 USD (729 pips)
Brüt zarar:
-4.10 USD (422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (3.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.79 USD (4)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
3 (27.27%)
Satış işlemleri:
8 (72.73%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-1.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.96 USD (2)
Aylık büyüme:
2.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
2.69 USD (2.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 5
USDCAD 3
EURUSD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 4
USDCAD -1
EURUSD 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 445
USDCAD -179
EURUSD 41
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.75 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 3
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 146
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.50 × 40
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 169
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
76 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
