- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
1.75 USD
En kötü işlem:
-1.14 USD
Brüt kâr:
7.01 USD (729 pips)
Brüt zarar:
-4.10 USD (422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (3.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.79 USD (4)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
3 (27.27%)
Satış işlemleri:
8 (72.73%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.00 USD
Ortalama zarar:
-1.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.96 USD (2)
Aylık büyüme:
2.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
2.69 USD (2.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|-1
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|445
|USDCAD
|-179
|EURUSD
|41
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.75 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 146
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.50 × 40
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 169
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
