Alejandro Melendez Navas

Signal Invest

Alejandro Melendez Navas
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
1.75 USD
Worst Trade:
-1.14 USD
Profitto lordo:
7.01 USD (729 pips)
Perdita lorda:
-4.10 USD (422 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.96 USD (2)
Crescita mensile:
2.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
2.69 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 5
USDCAD 3
EURUSD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4
USDCAD -1
EURUSD 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 445
USDCAD -179
EURUSD 41
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.75 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 3
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 146
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.50 × 40
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 169
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
76 più
Non ci sono recensioni
2025.12.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
