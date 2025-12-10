- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
1.75 USD
Worst Trade:
-1.14 USD
Profitto lordo:
7.01 USD (729 pips)
Perdita lorda:
-4.10 USD (422 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.96 USD (2)
Crescita mensile:
2.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
2.69 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|-1
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|445
|USDCAD
|-179
|EURUSD
|41
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.75 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 146
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.50 × 40
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 169
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
76 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni