İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
61 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.75 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
109.37 USD (10 941 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
61 (109.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.37 USD (61)
Sharpe oranı:
4.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
61 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
65.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.75 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +109.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|8.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
109%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
10
100%
61
100%
100%
n/a
1.79
USD
USD
0%
1:500