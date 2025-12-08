SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nyx888
Tobias Braeu

Nyx888

Tobias Braeu
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
PUPrime-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
240
Kârla kapanan işlemler:
171 (71.25%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (28.75%)
En iyi işlem:
29.14 USD
En kötü işlem:
-51.65 USD
Brüt kâr:
512.08 USD (38 349 pips)
Brüt zarar:
-532.03 USD (27 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (17.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.65 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
105 (43.75%)
Satış işlemleri:
135 (56.25%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-7.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.45 USD (2)
Aylık büyüme:
9.13%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.30 USD
Maksimum:
194.05 USD (24.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.13% (194.05 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 229
EURUSD.s 8
BTCUSD 2
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s -14
EURUSD.s 0
BTCUSD -5
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 20K
EURUSD.s 740
BTCUSD -10K
XRPUSD -81
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.14 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.08 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol