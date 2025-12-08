- Büyüme
İşlemler:
240
Kârla kapanan işlemler:
171 (71.25%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (28.75%)
En iyi işlem:
29.14 USD
En kötü işlem:
-51.65 USD
Brüt kâr:
512.08 USD (38 349 pips)
Brüt zarar:
-532.03 USD (27 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (17.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.65 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
105 (43.75%)
Satış işlemleri:
135 (56.25%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-7.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.45 USD (2)
Aylık büyüme:
9.13%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.30 USD
Maksimum:
194.05 USD (24.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.13% (194.05 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|229
|EURUSD.s
|8
|BTCUSD
|2
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|-14
|EURUSD.s
|0
|BTCUSD
|-5
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|20K
|EURUSD.s
|740
|BTCUSD
|-10K
|XRPUSD
|-81
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.14 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
