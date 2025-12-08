- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
240
Profit Trade:
171 (71.25%)
Loss Trade:
69 (28.75%)
Best Trade:
29.14 USD
Worst Trade:
-51.65 USD
Profitto lordo:
512.08 USD (38 349 pips)
Perdita lorda:
-532.03 USD (27 968 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (17.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.65 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
105 (43.75%)
Short Trade:
135 (56.25%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-7.71 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.45 USD (2)
Crescita mensile:
9.13%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.30 USD
Massimale:
194.05 USD (24.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.13% (194.05 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|229
|EURUSD.s
|8
|BTCUSD
|2
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|-14
|EURUSD.s
|0
|BTCUSD
|-5
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|20K
|EURUSD.s
|740
|BTCUSD
|-10K
|XRPUSD
|-81
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.14 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni