SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nyx888
Tobias Braeu

Nyx888

Tobias Braeu
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 15%
PUPrime-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
240
Profit Trade:
171 (71.25%)
Loss Trade:
69 (28.75%)
Best Trade:
29.14 USD
Worst Trade:
-51.65 USD
Profitto lordo:
512.08 USD (38 349 pips)
Perdita lorda:
-532.03 USD (27 968 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (17.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.65 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
105 (43.75%)
Short Trade:
135 (56.25%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-7.71 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.45 USD (2)
Crescita mensile:
9.13%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.30 USD
Massimale:
194.05 USD (24.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.13% (194.05 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 229
EURUSD.s 8
BTCUSD 2
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s -14
EURUSD.s 0
BTCUSD -5
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 20K
EURUSD.s 740
BTCUSD -10K
XRPUSD -81
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.14 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.08 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati