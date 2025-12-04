- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.48 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
7.58 USD (868 pips)
Brüt zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (7.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.58 USD (10)
Sharpe oranı:
2.67
Alım-satım etkinliği:
78.48%
Maks. mevduat yükü:
7.31%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
27.92
Alış işlemleri:
2 (20.00%)
Satış işlemleri:
8 (80.00%)
Kâr faktörü:
23.69
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
0.76 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
0.26 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.12 USD)
Varlığa göre:
1.23% (6.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPSGD
|3
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|GBPNZD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPSGD
|2
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|GBPNZD
|1
|EURCAD
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPSGD
|273
|GBPUSD
|276
|USDCHF
|137
|GBPNZD
|114
|EURCAD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.48 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +7.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|1.89 × 66
|
PUPrime-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 20
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.32 × 371
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|4.57 × 12182
|
RoboForex-ECN
|4.90 × 140
|
Valutrades-Live
|5.00 × 2
|
Darwinex-Live
|5.19 × 111
|
TitanFX-MT5-01
|6.11 × 9
|
TASS-Live
|6.38 × 24
|
XM.COM-MT5
|6.49 × 68
|
VantageInternational-Live 4
|8.33 × 3
|
Tradestone-Real
|9.54 × 298
|
XMGlobal-MT5 15
|10.75 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|11.68 × 34
|
VolansTrade-Server
|12.22 × 73
|
AMarkets-Real
|15.03 × 39
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
1
100%
10
100%
78%
23.68
0.76
USD
USD
1%
1:500