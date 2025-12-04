Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 1.00 × 3 FPMarketsSC-Live 1.89 × 66 PUPrime-Live 2.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 2.00 × 4 ICMarketsSC-MT5 2.75 × 20 ValutradesSeychelles-Live 3.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 3.32 × 371 Pepperstone-MT5-Live01 4.00 × 1 FusionMarkets-Live 4.57 × 12182 RoboForex-ECN 4.90 × 140 Valutrades-Live 5.00 × 2 Darwinex-Live 5.19 × 111 TitanFX-MT5-01 6.11 × 9 TASS-Live 6.38 × 24 XM.COM-MT5 6.49 × 68 VantageInternational-Live 4 8.33 × 3 Tradestone-Real 9.54 × 298 XMGlobal-MT5 15 10.75 × 48 GBEbrokers-LIVE 11.68 × 34 VolansTrade-Server 12.22 × 73 AMarkets-Real 15.03 × 39