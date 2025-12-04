- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.48 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.95 USD (1 333 pips)
Perdita lorda:
-0.32 USD
Vincite massime consecutive:
14 (10.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.95 USD (14)
Indice di Sharpe:
2.81
Attività di trading:
78.48%
Massimo carico di deposito:
7.31%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
40.88
Long Trade:
3 (21.43%)
Short Trade:
11 (78.57%)
Fattore di profitto:
34.22
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.26 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.12 USD)
Per equità:
1.23% (6.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPSGD
|3
|GBPUSD
|3
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|2
|CADCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPSGD
|2
|GBPUSD
|3
|EURCAD
|2
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|2
|CADCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPSGD
|273
|GBPUSD
|276
|EURCAD
|246
|GBPNZD
|327
|USDCHF
|137
|CADCHF
|74
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.48 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.80 × 5
|
FPMarketsSC-Live
|1.93 × 73
|
PUPrime-Live
|2.00 × 3
|
Tickmill-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.24 × 25
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.32 × 372
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.43 × 186
|
FusionMarkets-Live
|4.56 × 12214
|
Valutrades-Live
|5.00 × 2
|
Darwinex-Live
|5.72 × 163
|
TitanFX-MT5-01
|6.11 × 9
|
TASS-Live
|6.38 × 24
|
XM.COM-MT5
|7.17 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|8.33 × 3
|
Tradestone-Real
|9.54 × 298
|
XMGlobal-MT5 15
|10.75 × 48
|
GBEbrokers-LIVE
|11.79 × 52
|
VolansTrade-Server
|12.22 × 73
|
AMarkets-Real
|15.03 × 39
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
1
100%
14
100%
78%
34.21
0.78
USD
USD
1%
1:500