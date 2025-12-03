- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
357
Kârla kapanan işlemler:
275 (77.03%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (22.97%)
En iyi işlem:
2 128.40 EUR
En kötü işlem:
-1 045.35 EUR
Brüt kâr:
28 737.19 EUR (161 913 pips)
Brüt zarar:
-7 293.52 EUR (36 653 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (5 298.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 298.17 EUR (48)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
45.16%
Maks. mevduat yükü:
40.93%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
215
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
4.69
Alış işlemleri:
168 (47.06%)
Satış işlemleri:
189 (52.94%)
Kâr faktörü:
3.94
Beklenen getiri:
60.07 EUR
Ortalama kâr:
104.50 EUR
Ortalama zarar:
-88.95 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-616.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 562.89 EUR (5)
Aylık büyüme:
895.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.37 EUR
Maksimum:
4 575.64 EUR (25.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.22% (4 569.14 EUR)
Varlığa göre:
2.72% (256.37 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 128.40 EUR
En kötü işlem: -1 045 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 298.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -616.02 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Statistics
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
171%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
3
0%
357
77%
45%
3.94
60.07
EUR
EUR
52%
1:500