Ivaylo Barovski

Barovski Statistics

Ivaylo Barovski
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 171%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
357
Kârla kapanan işlemler:
275 (77.03%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (22.97%)
En iyi işlem:
2 128.40 EUR
En kötü işlem:
-1 045.35 EUR
Brüt kâr:
28 737.19 EUR (161 913 pips)
Brüt zarar:
-7 293.52 EUR (36 653 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (5 298.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 298.17 EUR (48)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
45.16%
Maks. mevduat yükü:
40.93%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
215
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
4.69
Alış işlemleri:
168 (47.06%)
Satış işlemleri:
189 (52.94%)
Kâr faktörü:
3.94
Beklenen getiri:
60.07 EUR
Ortalama kâr:
104.50 EUR
Ortalama zarar:
-88.95 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-616.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 562.89 EUR (5)
Aylık büyüme:
895.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.37 EUR
Maksimum:
4 575.64 EUR (25.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.22% (4 569.14 EUR)
Varlığa göre:
2.72% (256.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 357
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 24K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 125K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 128.40 EUR
En kötü işlem: -1 045 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +5 298.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -616.02 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Statistics 
İnceleme yok
2025.12.03 18:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
A large drawdown may occur on the account again
