SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Barovski Statistics
Ivaylo Barovski

Barovski Statistics

Ivaylo Barovski
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 171%
VantageInternational-Live 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
357
Bénéfice trades:
275 (77.03%)
Perte trades:
82 (22.97%)
Meilleure transaction:
2 128.40 EUR
Pire transaction:
-1 045.35 EUR
Bénéfice brut:
28 737.19 EUR (161 913 pips)
Perte brute:
-7 293.52 EUR (36 653 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (5 298.17 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
5 298.17 EUR (48)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
45.16%
Charge de dépôt maximale:
40.93%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
215
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
4.69
Longs trades:
168 (47.06%)
Courts trades:
189 (52.94%)
Facteur de profit:
3.94
Rendement attendu:
60.07 EUR
Bénéfice moyen:
104.50 EUR
Perte moyenne:
-88.95 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-616.02 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4 562.89 EUR (5)
Croissance mensuelle:
895.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.37 EUR
Maximal:
4 575.64 EUR (25.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.22% (4 569.14 EUR)
Par fonds propres:
2.72% (256.37 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 357
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 24K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 125K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 128.40 EUR
Pire transaction: -1 045 EUR
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5 298.17 EUR
Perte consécutive maximale: -616.02 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Statistics 
Aucun avis
2025.12.03 18:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Barovski Statistics
30 USD par mois
171%
0
0
USD
10K
EUR
3
0%
357
77%
45%
3.94
60.07
EUR
52%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.