Agustinus Ardy Gunawan

Intraday Scalper

Agustinus Ardy Gunawan
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 116
Kârla kapanan işlemler:
695 (62.27%)
Zararla kapanan işlemler:
421 (37.72%)
En iyi işlem:
25.90 USD
En kötü işlem:
-41.57 USD
Brüt kâr:
2 077.56 USD (202 449 pips)
Brüt zarar:
-1 918.43 USD (179 142 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (41.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.97 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
21.68%
Maks. mevduat yükü:
29.01%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
383
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
827 (74.10%)
Satış işlemleri:
289 (25.90%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-4.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-95.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-168.06 USD (7)
Aylık büyüme:
-26.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
541.25 USD (40.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.75% (541.19 USD)
Varlığa göre:
64.16% (150.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv1 1113
GBPUSD.sv1 2
AUDCAD.sv1 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv1 156
GBPUSD.sv1 3
AUDCAD.sv1 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv1 23K
GBPUSD.sv1 107
AUDCAD.sv1 39
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.90 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +41.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Daily trade and withdraw..

İnceleme yok
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 03:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 01:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Intraday Scalper
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
237
USD
6
0%
1 116
62%
22%
1.08
0.14
USD
75%
1:400
