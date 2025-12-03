SegnaliSezioni
Agustinus Ardy Gunawan

Intraday Scalper

Agustinus Ardy Gunawan
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 102
Profit Trade:
684 (62.06%)
Loss Trade:
418 (37.93%)
Best Trade:
25.90 USD
Worst Trade:
-41.57 USD
Profitto lordo:
2 008.26 USD (195 525 pips)
Perdita lorda:
-1 899.01 USD (177 211 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (41.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.97 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
21.68%
Massimo carico di deposito:
29.01%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
385
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
817 (74.14%)
Short Trade:
285 (25.86%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-4.54 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-95.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-168.06 USD (7)
Crescita mensile:
-41.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
541.25 USD (40.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.75% (541.19 USD)
Per equità:
64.16% (150.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv1 1099
GBPUSD.sv1 2
AUDCAD.sv1 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv1 106
GBPUSD.sv1 3
AUDCAD.sv1 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv1 18K
GBPUSD.sv1 107
AUDCAD.sv1 39
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.90 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +41.89 USD
Massima perdita consecutiva: -95.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Daily trade and withdraw..

Non ci sono recensioni
2025.12.12 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 03:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 01:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
