Ali Erbenlioglu

Goldhunter35

Ali Erbenlioglu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
39 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (40.91%)
En iyi işlem:
61.47 USD
En kötü işlem:
-160.39 USD
Brüt kâr:
768.23 USD (74 522 pips)
Brüt zarar:
-541.76 USD (35 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (125.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.70%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
41 (62.12%)
Satış işlemleri:
25 (37.88%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
3.43 USD
Ortalama kâr:
19.70 USD
Ortalama zarar:
-20.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-87.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.39 USD (1)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.31 USD
Maksimum:
168.22 USD (56.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (55.32 USD)
Varlığa göre:
4.00% (5.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 53
ETHUSD 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 180
ETHUSD 47
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 8.1K
ETHUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.47 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +125.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.02 19:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goldhunter35
Ayda 30 USD
-100%
0
0
USD
166
USD
1
0%
66
59%
100%
1.41
3.43
USD
100%
1:500
