Ali Erbenlioglu

Goldhunter35

Ali Erbenlioglu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
39 (59.09%)
Loss Trade:
27 (40.91%)
Best Trade:
61.47 USD
Worst Trade:
-160.39 USD
Profitto lordo:
768.23 USD (74 522 pips)
Perdita lorda:
-541.76 USD (35 538 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (125.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.70%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
41 (62.12%)
Short Trade:
25 (37.88%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
19.70 USD
Perdita media:
-20.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-87.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.39 USD (1)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.31 USD
Massimale:
168.22 USD (56.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (55.32 USD)
Per equità:
4.00% (5.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 53
ETHUSD 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 180
ETHUSD 47
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 8.1K
ETHUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.47 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +125.23 USD
Massima perdita consecutiva: -87.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.02 19:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.