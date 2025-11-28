- Büyüme
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.39 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
3.99 EUR (30 pips)
Brüt zarar:
-1.02 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.99 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3.99 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
11.66%
Maks. mevduat yükü:
39.28%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
7.24
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
3.91
Beklenen getiri:
1.33 EUR
Ortalama kâr:
1.33 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.29 EUR
Maksimum:
0.41 EUR (0.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (0.13 EUR)
Varlığa göre:
0.84% (0.86 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 13
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
XM.COM-MT5
|1.96 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.48 × 447
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.50 × 4
|
Darwinex-Live
|2.57 × 49
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|3.42 × 139
|
RoboForex-ECN
|4.39 × 64
|
FusionMarkets-Live
|4.57 × 12185
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.29 × 7
|
TASS-Live
|6.35 × 34
|
Tradestone-Real
|6.99 × 529
|
GBEbrokers-LIVE
|7.81 × 26
|
VolansTrade-Server
|10.04 × 47
|
XMGlobal-MT5 15
|10.07 × 105
