- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.39 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
3.99 EUR (30 pips)
Perdita lorda:
-1.02 EUR
Vincite massime consecutive:
3 (3.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.99 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
11.66%
Massimo carico di deposito:
39.28%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
7.24
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
1.33 EUR
Profitto medio:
1.33 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 EUR
Massimale:
0.41 EUR (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (0.13 EUR)
Per equità:
0.84% (0.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.39 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 13
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
XM.COM-MT5
|1.96 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.48 × 447
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.50 × 4
|
Darwinex-Live
|2.57 × 49
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|3.42 × 139
|
RoboForex-ECN
|4.39 × 64
|
FusionMarkets-Live
|4.57 × 12185
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.29 × 7
|
TASS-Live
|6.35 × 34
|
Tradestone-Real
|6.99 × 529
|
GBEbrokers-LIVE
|7.81 × 26
|
VolansTrade-Server
|10.04 × 47
|
XMGlobal-MT5 15
|10.07 × 105
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
103
EUR
EUR
1
0%
3
100%
12%
3.91
1.33
EUR
EUR
1%
1:500