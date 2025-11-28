SegnaliSezioni
Gianluca Allegretto

Sunrise

Gianluca Allegretto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.39 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
3.99 EUR (30 pips)
Perdita lorda:
-1.02 EUR
Vincite massime consecutive:
3 (3.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.99 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
11.66%
Massimo carico di deposito:
39.28%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
7.24
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
1.33 EUR
Profitto medio:
1.33 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 EUR
Massimale:
0.41 EUR (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (0.13 EUR)
Per equità:
0.84% (0.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4
EURUSD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 26
EURUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.39 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
XM.COM-MT5
1.96 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
2.48 × 447
ICMarketsSC-MT5-4
2.50 × 4
Darwinex-Live
2.57 × 49
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 2
FPMarketsSC-Live
3.42 × 139
RoboForex-ECN
4.39 × 64
FusionMarkets-Live
4.57 × 12185
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.29 × 7
TASS-Live
6.35 × 34
Tradestone-Real
6.99 × 529
GBEbrokers-LIVE
7.81 × 26
VolansTrade-Server
10.04 × 47
XMGlobal-MT5 15
10.07 × 105
1 più
Non ci sono recensioni
2025.11.28 16:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sunrise
30USD al mese
3%
0
0
USD
103
EUR
1
0%
3
100%
12%
3.91
1.33
EUR
1%
1:500
