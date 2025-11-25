SinyallerBölümler
Yakup Rahmi Kaval

Four percent daily gain

Yakup Rahmi Kaval
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
37 (88.09%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (11.90%)
En iyi işlem:
17.70 USD
En kötü işlem:
-18.35 USD
Brüt kâr:
144.25 USD (58 931 pips)
Brüt zarar:
-28.58 USD (96 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (53.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.52 USD (15)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.76%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.33
Alış işlemleri:
40 (95.24%)
Satış işlemleri:
2 (4.76%)
Kâr faktörü:
5.05
Beklenen getiri:
2.75 USD
Ortalama kâr:
3.90 USD
Ortalama zarar:
-5.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.35 USD (1)
Aylık büyüme:
16.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.72 USD (2.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.93% (21.72 USD)
Varlığa göre:
15.62% (120.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100Cash 14
GER40Cash 11
GOLD 7
US30Cash 5
GBPUSD 3
BTCUSD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100Cash 36
GER40Cash 13
GOLD 27
US30Cash 21
GBPUSD 32
BTCUSD -18
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100Cash 28K
GER40Cash 13K
GOLD 2.7K
US30Cash 11K
GBPUSD 632
BTCUSD -92K
EURUSD 83
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.70 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +53.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 3
Exness-MT5Real23
0.17 × 6
İnceleme yok
2025.11.26 08:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.25 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Four percent daily gain
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
2.6K
USD
1
0%
42
88%
100%
5.04
2.75
USD
16%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

