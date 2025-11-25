SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Four percent daily gain
Yakup Rahmi Kaval

Four percent daily gain

Yakup Rahmi Kaval
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
XMGlobal-MT5 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
37 (88.09%)
Loss Trade:
5 (11.90%)
Best Trade:
17.70 USD
Worst Trade:
-18.35 USD
Profitto lordo:
144.25 USD (58 931 pips)
Perdita lorda:
-28.58 USD (96 371 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (53.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.52 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
39.65%
Massimo carico di deposito:
5.76%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.33
Long Trade:
40 (95.24%)
Short Trade:
2 (4.76%)
Fattore di profitto:
5.05
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.35 USD (1)
Crescita mensile:
16.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.72 USD (2.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.93% (21.72 USD)
Per equità:
15.62% (120.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100Cash 14
GER40Cash 11
GOLD 7
US30Cash 5
GBPUSD 3
BTCUSD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100Cash 36
GER40Cash 13
GOLD 27
US30Cash 21
GBPUSD 32
BTCUSD -18
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100Cash 28K
GER40Cash 13K
GOLD 2.7K
US30Cash 11K
GBPUSD 632
BTCUSD -92K
EURUSD 83
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.70 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +53.52 USD
Massima perdita consecutiva: -7.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 3
Exness-MT5Real23
0.17 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.26 08:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.25 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Four percent daily gain
30USD al mese
16%
0
0
USD
2.6K
USD
1
0%
42
88%
40%
5.04
2.75
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.