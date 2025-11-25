- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
37 (88.09%)
Loss Trade:
5 (11.90%)
Best Trade:
17.70 USD
Worst Trade:
-18.35 USD
Profitto lordo:
144.25 USD (58 931 pips)
Perdita lorda:
-28.58 USD (96 371 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (53.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.52 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
39.65%
Massimo carico di deposito:
5.76%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.33
Long Trade:
40 (95.24%)
Short Trade:
2 (4.76%)
Fattore di profitto:
5.05
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.35 USD (1)
Crescita mensile:
16.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.72 USD (2.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.93% (21.72 USD)
Per equità:
15.62% (120.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100Cash
|14
|GER40Cash
|11
|GOLD
|7
|US30Cash
|5
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100Cash
|36
|GER40Cash
|13
|GOLD
|27
|US30Cash
|21
|GBPUSD
|32
|BTCUSD
|-18
|EURUSD
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100Cash
|28K
|GER40Cash
|13K
|GOLD
|2.7K
|US30Cash
|11K
|GBPUSD
|632
|BTCUSD
|-92K
|EURUSD
|83
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.70 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +53.52 USD
Massima perdita consecutiva: -7.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 3
Exness-MT5Real23
|0.17 × 6
Non ci sono recensioni
