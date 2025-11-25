SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ivanda Challenge
Rahmad Ivanda

Ivanda Challenge

Rahmad Ivanda
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
FBS-Real
1:25
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
20 (46.51%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (53.49%)
En iyi işlem:
96.37 USD
En kötü işlem:
-35.16 USD
Brüt kâr:
681.74 USD (45 085 pips)
Brüt zarar:
-161.25 USD (13 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (337.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
337.73 USD (10)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
86.83%
Maks. mevduat yükü:
36.51%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.29
Alış işlemleri:
34 (79.07%)
Satış işlemleri:
9 (20.93%)
Kâr faktörü:
4.23
Beklenen getiri:
12.10 USD
Ortalama kâr:
34.09 USD
Ortalama zarar:
-7.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-158.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.38 USD (16)
Aylık büyüme:
-31.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
158.38 USD (32.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (107.43 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
GBPJPY 1
AUDCAD 1
AUDJPY 1
AUDNZD 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 523
GBPJPY -1
AUDCAD 0
AUDJPY 0
AUDNZD -1
CHFJPY 0
CADCHF 0
CADJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
GBPJPY -82
AUDCAD -67
AUDJPY -68
AUDNZD -126
CHFJPY -38
CADCHF -9
CADJPY -24
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.37 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +337.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -158.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
EmporiumCapital-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 3
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
EuroTraderGlobal-Server-1
0.15 × 20
ValutradesSeychelles-Live
0.17 × 6
TeleTRADECY-Sharp ECN
0.21 × 56
VantageFX-Live
0.30 × 279
Exness-MT5Real12
0.32 × 114
itexsys-Platform
0.33 × 9
199 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.25 02:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.25 01:41
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 2.26% of days out of the 354 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.41% of days out of the 354 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol