Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
20 (46.51%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (53.49%)
En iyi işlem:
96.37 USD
En kötü işlem:
-35.16 USD
Brüt kâr:
681.74 USD (45 085 pips)
Brüt zarar:
-161.25 USD (13 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (337.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
337.73 USD (10)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
86.83%
Maks. mevduat yükü:
36.51%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.29
Alış işlemleri:
34 (79.07%)
Satış işlemleri:
9 (20.93%)
Kâr faktörü:
4.23
Beklenen getiri:
12.10 USD
Ortalama kâr:
34.09 USD
Ortalama zarar:
-7.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-158.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.38 USD (16)
Aylık büyüme:
-31.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
158.38 USD (32.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (107.43 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|CHFJPY
|1
|CADCHF
|1
|CADJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|523
|GBPJPY
|-1
|AUDCAD
|0
|AUDJPY
|0
|AUDNZD
|-1
|CHFJPY
|0
|CADCHF
|0
|CADJPY
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|GBPJPY
|-82
|AUDCAD
|-67
|AUDJPY
|-68
|AUDNZD
|-126
|CHFJPY
|-38
|CADCHF
|-9
|CADJPY
|-24
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.37 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +337.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -158.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
PUPrime-Live
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
EmporiumCapital-Server
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 3
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 21
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.15 × 20
ValutradesSeychelles-Live
|0.17 × 6
TeleTRADECY-Sharp ECN
|0.21 × 56
VantageFX-Live
|0.30 × 279
Exness-MT5Real12
|0.32 × 114
itexsys-Platform
|0.33 × 9
İnceleme yok