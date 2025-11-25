SignauxSections
Ivanda Challenge

Rahmad Ivanda
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -100%
FBS-Real
1:25
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
43
Bénéfice trades:
20 (46.51%)
Perte trades:
23 (53.49%)
Meilleure transaction:
96.37 USD
Pire transaction:
-35.16 USD
Bénéfice brut:
681.74 USD (45 085 pips)
Perte brute:
-161.25 USD (13 901 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (337.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
337.73 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
86.83%
Charge de dépôt maximale:
36.51%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.29
Longs trades:
34 (79.07%)
Courts trades:
9 (20.93%)
Facteur de profit:
4.23
Rendement attendu:
12.10 USD
Bénéfice moyen:
34.09 USD
Perte moyenne:
-7.01 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-158.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-158.38 USD (16)
Croissance mensuelle:
-31.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
158.38 USD (32.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (107.43 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 36
GBPJPY 1
AUDCAD 1
AUDJPY 1
AUDNZD 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 523
GBPJPY -1
AUDCAD 0
AUDJPY 0
AUDNZD -1
CHFJPY 0
CADCHF 0
CADJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
GBPJPY -82
AUDCAD -67
AUDJPY -68
AUDNZD -126
CHFJPY -38
CADCHF -9
CADJPY -24
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.37 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +337.73 USD
Perte consécutive maximale: -158.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
EmporiumCapital-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 3
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
EuroTraderGlobal-Server-1
0.15 × 20
ValutradesSeychelles-Live
0.17 × 6
TeleTRADECY-Sharp ECN
0.21 × 56
VantageFX-Live
0.30 × 279
Exness-MT5Real12
0.32 × 114
itexsys-Platform
0.33 × 9
199 plus...
Aucun avis
2025.11.25 02:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.25 01:41
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 2.26% of days out of the 354 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.41% of days out of the 354 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
