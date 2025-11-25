Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real24 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-MT5Real27 0.00 × 1 EmporiumCapital-Server 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 9 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 3 ArumTradeLimited-Server 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 5 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 AxenBroker-Live 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 1 CloverMarket-Online 0.00 × 3 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 3 MilliniumFortune-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 1 BetailCapitalLtd-Server 0.14 × 21 EuroTraderGlobal-Server-1 0.15 × 20 ValutradesSeychelles-Live 0.17 × 6 TeleTRADECY-Sharp ECN 0.21 × 56 VantageFX-Live 0.30 × 279 Exness-MT5Real12 0.32 × 114 itexsys-Platform 0.33 × 9 199 plus...